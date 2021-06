La bêta d'Apex Legends va arriver au Liban, en Egypte, etc

Il y a 3 heures

Alban Martin

En avril dernier, une version bêta d'Apex Legends Mobile a été confirmée par EA et Respawn Entertainment. Il s'agit d'un portage du jeu PC et consoles développé au sein du studio Respawn avec d'autres partenaires. Apex Legends Mobile sera bien évidemment gratuit et a été conçu spécifiquement pour les écrans tactiles mobiles avec des commandes simplifiées.

Un jeu mobile à part pour Apex Legends

Comme mentionné précédemment, puisqu'il s'agit d'une version distincte du jeu, Apex Legends Mobile n'aura pas de jeu croisé avec les PC et les consoles. Aujourd'hui, Respawn a annoncé que la bêta fermée d'Apex Legends Mobile allait s'ouvrir à plus de pays dans quelques semaines. Les nouveaux pays sont l'Indonésie, le Pérou, la Colombie, l'Égypte et le Liban. La bêta fermée initiale d'Apex Legends Mobile a été testée en Inde et aux Philippines avec un support pour quelques milliers de chanceux.

Si vous vivez dans l'un des pays pris en charge et utilisez Android, vous pouvez vous inscrire à la version bêta fermée d'Apex Legends Mobile sur Google Play. La version bêta arrive également sur iOS et iPadOS, mais il n'y a pas de nouvelles à ce sujet pour le moment.



On a hâte de découvrir le jeu qui intègre des «optimisations réfléchies», pour transformer Apex Legends Mobile en «le combat de bataille royale le plus avancé disponible sur un téléphone».



Apex Legends Mobile sera toujours gratuit, mais néanmoins avec un certain nombre d'achats intégrés pour des articles cosmétiques (qui n'ont pas d'impact sur le gameplay). Il y aura également un pass de combat unique pour la version mobile du jeu, distinct de celui qui existe pour les joueurs sur console et PC.

Il sera intéressant de voir à quoi ressemble Apex Legends Mobile et comment il fonctionne par rapport à la version Nintendo Switch et également par rapport aux autres versions consoles. Dans tous les cas, Electronic Arts va profiter de l'absence de Fortnite sur App Store et Play Store pour réaliser un maximum de téléchargements.



Regardez la bande-annonce d'Apex Legends ci-dessous pour déjà vous faire une idée :