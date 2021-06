Crash Drive 3 arrive le 8 juillet sur iOS, Android, PC et consoles

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Réagir



Quelle bonne nouvelle, l'arrivée prochaine de Crash Drive 3, un jeu démentiel qui sera disponible sur toutes les plateformes en même temps.



La série Crash Drive de jeux de cascades en monde ouvert remonte à plus d'une décennie, Crash Drive 2 étant le dernier opus en date dont la version Nintendo Switch est sortie en début d'année dernière. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le jeu a eu tant de succès : c'est un moment de plaisir indescriptible.

Regardez le trailer vidéo :

Crash Drive 3 sera cross-platform

Amusez-vous comme des fous dans ce jeu multijoueur et multiplateforme avec liberté totale de mouvement ! Conduisez des monster trucks, des chars et d'autres véhicules incroyables dans un monde ouvert gigantesque. Montez de niveau, participez aux évènements, gagnez de l'argent, débloquez de nouveaux véhicules et découvrez des secrets... Crash Drive est de retour !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Crash Drive, vous êtes plongé dans de grandes cartes du monde ouvert et automatiquement connecté à un groupe d'autres joueurs en ligne. Une fois sur place, vous êtes libre de faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez vous promener en solo et essayer de relever divers défis ou découvrir des secrets, ou vous pouvez participer aux nombreux types d'événements compétitifs qui surviennent à n'importe quel moment.



Concrètement, il est possible de faire la course avec les autres joueurs, de voir qui peut collecter le plus de pièces, de marquer des objets dans l'environnement similaire à l'ancien mode multijoueur Pro Skater de Tony Hawk, et plus encore. Tout cela est bien lié avec un super système de progression qui vous permet de grandir et de mettre à niveau votre écurie de véhicules et leurs différentes statistiques. Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'un jeu de combat automobile, Crash Drive fait indéniablement penser à des titres comme Twisted Metal.



Quoi qu'il en soit, après un certain nombre d'années à faire évoluer Crash Drive 2, le studio M2H prépare l'arrivée de Crash Drive 3 pour le 8 juillet prochain.

Quelles nouveautés pour Crash Drive 3 ?

Crash Drive 3 offrira encore plus de chaos que les titres précédents. Plus de niveaux mondiaux ouverts à explorer, plus d'événements fous auxquels participer, plus de véhicules à personnaliser et à améliorer. On pourra par exemple jouer aux policiers et aux voleurs, voler la couronne du roi ou détruire un ballon de plage géant, le tout en s'aidant de nouveaux gadgets comme les turbos nitro.

Comme toute bonne suite, elle offre plus et mieux avec un moteur 3D qui en met plein les yeux avec des mondes aussi grands que variés (neige, sable, terre, bitume, etc). Mais ce n'est pas tout, M2H n'a pas fait les choses à moitié car ils lanceront Crash Drive 3 simultanément sur 9 plateformes le même jour, et ils auront tous un jeu multiplateforme entre eux.



En attendant, Crash Drive 3 est disponible en précommande dans la plupart de ces magasins. On le retrouve ainsi sur l'App Store, sur le Google Play Store, sur Steam, sur l'Epic Games Store, sur le Nintendo Switch eShop, sur le Microsoft Store pour Xbox et sur le PlayStation Store de Sony.



Le jeu de jeu gratuit qui va cartonner pendant des années avec son concept bac à sable parfait pour jouer seul ou à plusieurs.

Télécharger le jeu Crash Drive 3