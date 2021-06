Gleeph : le réseau social des lecteurs sur iOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

3



Il y a une app pour tout disait Steve jobs. Désormais, on pourrait très bien dire qu'il y a un réseau social pour tout. En effet, au-delà des grands noms du secteurs, souvent américains ou chinois, on trouve des services ciblés comme Gleeph, une application pour les amateurs de livres. Voyons ensemble comme cela fonctionne.

Gleeph : un outil complet pour les amateurs de livres

L'idée de Gleeph, c'est de vous permettre d'ajouter vos livres pour référencer tout votre bibliothèque, et obtenir des suggestions de lecture en fonction de vos goûts littéraires. Mais rapidement à sa sortie en 2018, l'app s'est développée pour proposer un outil plus complet pour les lecteurs avec un côté social très intéressant.

Gleeph est l’application des livres addicts. Elle vous permet d’ajouter vos livres, de gérer votre bibliothèque et d’obtenir des suggestions de lecture en fonction de vos goûts littéraires.

Scannez vos livres

Au départ, après avoir créé un compte sur la plateforme, il faut numériser sa bibliothèque. Pour cela, il suffit de scanner le code-barre en 4e de couverture, puis de classer chaque livre dans des catégories afin de le poser sur des étagères virtuelles. Ensuite, vous saurez tout ce que vous avez, tout ce qui vous reste à lire et ce que vous pourrez acheter ou vous faire offrir prochainement.

Découvrez d'autres ouvrages

Une fois que l'app a référencé vos bouquins, vous aurez droit à des suggestions. Elles prennent la forme d'actualités littéraires et de propositions de lecture personnalisées dans le premier onglet de navigation. Bien évidemment, l'un des modèles économiques de Gleeph est de vous renvoyer vers des librairies autour de vous pour réserver votre prochain livre. C'est le même principe que Vivino pour le vin par exemple, avec des fiches complètes, des avis, et autres données permettant de cerner le produit. Les développeurs de Gleeph ont pensé à tout avec des fonctions comme la wishlist, des filtres de recherches, la gestion des ouvrages lus, et plus encore.

Le réseau social du livre

Mais ce qui fait de Gleeph un outil vraiment puissant, c'est son côté social. Outre les recommandations automatiques, vous avez la possibilité de laisser des avis ou de liker le commentaire d'un autre Gleepher, et surtout d'échanger avec des passionnés. Parcourez les profils des autres utilisateurs, consultez leurs bibliothèques, leurs listes d'achats ou encore discutez du dernier livre en commun pour découvrir toujours plus de livres qui vous correspondent. Pour cela, Gleeph intègre une messagerie instantanée bien pratique.

Guillaume Debaig, Président et co-fondateur de Gleeph, nous a expliqué comment est né le service :

Lors de notre rencontre, celui qui est devenu mon associé et moi avons parlé de livres. Et on s’est dit qu’il manquait, pour le livre « papier » une technologie de recommandations au niveau de Spotify pour la musique. Il a fallu quelques années de R&D, mais on l’a fait. Aujourd’hui, l’appli Gleeph propose le meilleur outil de suggestion de livres. ET on a développé d’autres usages : Gleeph c’est aussi la gestion de votre bibliothèque, le partage d’avis de lectures, les libraires autour de vous, de l’actualité personnalisée...

Et voici les plans de Gleeph pour le futur :

Nos prochaines étapes : développer la communauté en France et à l’étranger et industrialiser nos plateformes de services B2B.

Si 300 000 utilisateurs ont déjà craqué pour Gleeph, il y a une raison. Pourquoi pas vous ? L'app est gratuite sur iPhone et sur Android, alors n'hésitez pas à la tester.



PS : Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire des bouquins traditionnels, n'oubliez pas l'app Rocambole qui propose des mini-séries à lire par épisodes de 5 minutes.



Télécharger l'app gratuite Gleeph