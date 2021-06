Apple liste les appareils à tenir éloignés des pacemakers

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Dans un document d'assistance mis à jour vendredi, Apple a partagé une liste d'appareils qui devraient être tenus à une certaine distance des dispositifs médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, en raison d'interférences magnétiques potentielles. On y trouve les iPhone, iPad et Mac, mais aussi les Apple Watch, AirPods, HomePod et autres Beats.

Un nouveau rappel sur les risques des appareils électroniques et les dispositifs médicaux

Afin d'éviter toute interférence potentielle avec les appareils médicaux, Apple dit de garder les produits énumérés ci-dessous à une distance de sécurité des appareils médicaux - à plus de 15 cm d'intervalle ou à plus de 30 cm d'intervalle si le produit Apple se charge sans fil. La marque américaine précise qu'il faut consulter un médecin et le fabricant de l'appareil pour obtenir des directives spécifiques.

AirPods et boîtiers de charge

AirPods et boîtier de charge

AirPods et boîtier de charge sans fil

AirPods Pro et boîtier de charge sans fil

AirPods Max et Smart Case

Apple Watch et accessoires

Apple Watch

Bracelets d’Apple Watch avec aimants

Accessoires de charge magnétique pour Apple Watch

HomePod

HomePod

HomePod mini

iPad et accessoires

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover et Smart Folio pour iPad

Smart Keyboard et Smart Keyboard Folio pour iPad

Magic Keyboard pour iPad

iPhone et accessoires MagSafe

Modèles d’iPhone 12

Accessoires MagSafe

Mac et accessoires

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

BeatsX

Powerbeats Pro

UrBeats3

Vous l'aurez compris, la plupart des appareils Apple contiennent des aimants qui sont susceptibles d'interférer avec les dispositifs médicaux, indique le document d'assistance. Même si le risque est faible, il existe. Cela rappelle les études récentes sur l'influence de l'iPhone 12 avec MagSafe sur les dispositifs cardiaques.



Le Dr Michael Wu, cardiologue à l'Institut cardiovasculaire Lifespan et professeur adjoint de médecine à l'Université Brown, s'était par exemple étonné de la puissance de MagSafe dans une petite étude sur les interférences d'un iPhone 12 Pro Max sur différents types de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs cardiaques implantables, même lorsque le dispositif médical était encore dans l'emballage scellé du fabricant.

Nous avons toujours su que les aimants peuvent interférer avec les appareils électroniques implantables cardiaques, mais nous avons été surpris par la force des aimants utilisés dans la technologie des aimants de l'iPhone 12. En général, un aimant peut modifier le timing d'un stimulateur cardiaque ou désactiver les fonctions de sauvetage d'un défibrillateur, et cette recherche indique l'urgence pour tout le monde de savoir que les appareils électroniques avec aimants peuvent interférer avec les appareils électroniques implantables cardiaques.

Depuis le lancement de la gamme iPhone 12 en octobre 2020, Apple a reconnu que les appareils peuvent causer des interférences électromagnétiques avec des appareils médicaux tels que les pacemakers et les défibrillateurs. Cependant, dans son document d'assistance mis à jour le 25 juin, Apple n'indique plus que les modèles d'iPhone 12 ne devraient "pas présenter un risque plus élevé d'interférence magnétique sur les appareils médicaux que les modèles d'iPhone précédents". Le risque semble le même avec tous les autres produits cités. Pourtant, les médecins ne remontaient pas ce genre de cas avant la sortie des derniers iPhone...