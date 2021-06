Telegram ajoute les appels de groupe, le partage d’écran et les fonds animés

Telegram pour iOS a reçu une mise à jour majeure cette semaine. Après des mois de tests, les appels vidéo de groupe sont enfin disponibles pour tous les utilisateurs et sur tous les appareils, y compris les tablettes et les ordinateurs de bureau. Voilà qui permet à cette application gratuite et sécurisée de venir marcher sur les platebandes de Zoom, Teams et autre Messenger ou encore FaceTime.

Les nouveautés de Telegram 7.8

Appels de groupe

Selon Telegram, les conversations vocales dans n'importe quel groupe peuvent désormais se transformer en appels vidéo de groupe : il suffit simplement d’appuyer sur l'icône de la caméra pour activer la vidéo.

Pour démarrer un chat vocal, consultez le menu « … » dans le profil de tout groupe où vous êtes administrateur (sur iOS, vous trouverez un bouton "Chat vocal" directement dans le profil du groupe).

Les participants audio uniquement sont illimités tandis que la vidéo est actuellement disponible pour les 30 premières personnes qui se joignent à la visioconférence. Telegram dit que la limite augmentera bientôt avec des jeux en streaming, des événements en direct, et plus encore.

Partage d’écran

Telegram introduit également le partage d'écran, les options de suppression du bruit, qui rendent l'audio de tout le monde clair et net, et la prise en charge des tablettes et des ordinateurs de bureau avec l'optimisation du panneau latéral et de la vue en écran partagé. Très pratique pour présenter quelque chose depuis son iPhone, iPad ou Mac.

Fonds animés

En plus de toutes ces fonctionnalités, Telegram apporte également des arrière-plans animés et des animations d'envoi de messages. Avec ces fonctionnalités, les fonds d'écran dégradés multicolores sont générés algorithmiquement et se déplacent chaque fois que l'utilisateur envoie un message.

Pour les utilisateurs d'iOS, Telegram ajoute une semi-transparence et de nouvelles icônes d'application :

Sur iOS, les arrière-plans sont maintenant partiellement visibles à travers l'en-tête et le pied de page dans les chats, donnant à l'interface un nouveau look chic. Deux nouvelles icônes d'application dégradée sont disponibles dans Paramètres > Apparence en plus des versions bleue et noire classiques.

Cette mise à jour améliore également les rappels d'informations de connexion, le menu bot, la fonction d'importation d'autocollants, les nouveaux émojis animés, et plus encore comme des rappels de sécurité :

Confirmez que votre numéro de téléphone est à jour et que vous vous souvenez toujours de votre mot de passe de double authentification à partir des nouvelles alertes dans les paramètres.

Vous recevrez désormais une notification de la part de Telegram à chaque fois que votre mot de passe de double authentification a été modifié.

Voilà donc une mise à jour très importante pour les millions d’utilisateurs de Telegram qui louent en premier lieu sa sécurité de bout en bout.



