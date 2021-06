Tim Cook nommé "meilleur patron de la tech" par Barron's

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a été nommé meilleur PDG de l'industrie technologique dans la liste des meilleurs PDG de Barron's. La liste est déterminée par les performances d'une entreprise et par un panel de journalistes et de rédacteurs.

Tim Cook encore honoré

Pour avoir une idée du coup de fouet économique auquel les chefs d’entreprise américains ont été confrontés depuis le début de la pandémie de Covid-19, considérez à quel point les choses sont devenues étranges pour le pétrole et le bois. Il y a eu un jour en avril 2020 où le brut du Texas s'est vendu pour moins que rien – 37 $ de moins, dans les échanges à terme. Les routes s'étaient vidées, les raffineries avaient fermé et les réservoirs de pétrole d'un centre commercial clé de l'Oklahoma étaient si pleins que personne ne voulait prendre livraison de la marchandise.

Malgré ce constat dramatique, certains ont tiré leur épingle du jeu, comme Big Pharma, les GAFA, mais pas seulement.

Pour Barron's, Apple est l'entreprise la plus appréciée au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars. Pourtant, la société affiche toujours une croissance étonnante. Les ventes du trimestre de mars ont augmenté de 54 %, un record en neuf ans. La demande monte en flèche dans toutes ses activités, des iPhones, iMacs et iPads aux wearables en passant par les services.

Une partie de cela reflète la dynamique de la pandémie : la demande a augmenté avec le passage à un monde du travail de n'importe où, et les effets pourraient persister même si l'économie rouvre. Mais le mérite revient également au PDG Tim Cook, 60 ans, qui marquera sa 10e année en tant que chef.



Parmi les autres stars de cette année, on trouve également les patrons de Pfizer, Moderna, General Motors, General Electric, Williams-Sonoma et Eaton. L'an dernier, Tim Cook était déjà présent dans la liste mais les autres n'étaient pas du tout les mêmes. On trouvait Jeff Bezos d'Amazon, Reed Hastings de Netflix, Jensen Huang de Nvidia, Elon Musk de Tesla, Satya Nadella de Microsoft, Eric Yuan de Zoom et Mark Zuckerberg de Facebook.