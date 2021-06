Les autocollants qui redirigent vers un lien sont testés dans les stories Instagram

Instagram vient de révéler tester une nouvelle fonctionnalité qui sera prochainement disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Ce changement concerne directement les stories, aujourd'hui pour publier un lien, il faut obligatoirement détenir 10 000 followers, si on s'appelle Cristiano Ronaldo, cela ne pose pas de problème, mais pour l'utilisateur qui n'a pas cette popularité, atteindre autant de followers n'est pas aussi simple. Le réseau social va bientôt proposer une solution alternative.

Les autocollants liens arrivent !

Partager des liens de site web peut s'avérer parfois utile dans une storie Instagram, cela peut servir pour promouvoir un produit, rediriger vers un post d'un autre réseau social... Les possibilités sont nombreuses !

Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas accessible pour tous les utilisateurs, Instagram exige minimum 10 000 abonnés pour pouvoir inclure le fameux "Swip up" dans une storie, une situation qui dure depuis très longtemps et qui continue à exaspérer les fidèles de l'application.



Rassurez-vous, cela est bientôt terminé. L'équipe Instagram teste en ce moment des autocollants renvoyant vers des liens internet, ils ressembleront et s'afficheront du même format qu'une localisation, une mention ou un hashtag. On retrouvera le rectangle avec un fond blanc et la couleur de police de votre choix !

Cette nouveauté va permettre à tous les comptes de rediriger leur audience vers des sites web, une bonne nouvelle pour les personnes qui n'arrivaient pas à atteindre le quota de 10 000 abonnés.

Ce système est même mieux qu'un Swip up puisqu'il attire plus facilement l'attention de la personne qui regarde votre storie, vous pouvez même contrôler la taille de l'autocollant.



Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant la disponibilité de ce nouvel autocollant, Vishal Shah, le chef produit d'Instagram a confirmé à The Verge que pour l'instant le test est en cours et que si tout est concluant, cela sera déployé prochainement à tous les utilisateurs dans le monde.



