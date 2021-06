Carte d'identité et permis de conduire sur watchOS 8 et iOS 15 : Apple nous dit tout !

Julien Russo

Pour la première fois, l'iPhone et l'Apple Watch vont héberger les cartes d'identités et permis de conduire des utilisateurs, c'est l'une des nouveautés d'iOS 15 et de watchOS 8. Si cette nouvelle peut horrifier les personnes qui craignent les faux documents, Apple assure qu'il n'y aura aucun problème, tout a été organisé pour que les documents soient authentiques et puissent être vérifiés d'une manière très simple et sécurisée.

Une exclusivité aux États-Unis

Malheureusement, cette nouveauté ne concernera pas les utilisateurs européens, mais fonctionnera exclusivement aux États-Unis (dans certains États). Kevin Lynch le vice-président de la technologie chez Apple s'est confié auprès de Yahoo Finance pour apporter de nouvelles précisions autour de cette fonctionnalité qui n'a pas vraiment été approfondie lors de la WWDC 2021.



Lynch a expliqué que n'importe quel américain qui habite dans une zone éligible pourra enregistrer sa carte d'identité et/ou son permis de conduire dans l'application Wallet sur son iPhone et son Apple Watch. Comparé à l'enregistrement d'une carte bancaire ou d'une carte de fidélité, il n'y a pas grande différence, vous devrez présenter le document face à la caméra de votre iPhone (en recto/verso) et la détection aura lieu.



Le vice-président a expliqué que tout n'est pas tout à fait prêt, Apple est en avance sur le développement et la sécurité de cette nouvelle fonction star d'iOS 15 et watchOS 8, mais il reste encore des autorisations à obtenir afin de totalement numériser les papiers qui permettent de vous identifier. Des procédures sont en cours dans chaque État, certains sont plus exigeants que d'autres.

Le but de cette nouveauté est d'apporter une simplicité comme jamais on en a vu, Apple a révolutionné notre manière de payer en magasin en n'ayant plus besoin de sortir notre carte, l'entreprise souhaite que l'expérience soit la même en cas de contrôle d'identité.

Tout comme le fonctionnement d'Apple Pay, vous pouvez le présenter numériquement et les informations peuvent apparaître pour la personne qui regarde votre pièce d'identité. Et nous gérons quelles informations sont à la disposition de quelle personne.

En ce qui concerne la confidentialité, Kevin Lynch affirme qu'Apple n'aura aucun moyen de suivre l'ID d'une pièce d'identité, les États qui ont accepté les cartes d'identité et les permis de conduire sur l'iPhone et l'Apple Watch, eux non plus n'auront pas de moyen de suivre cette information.

Si vous avez eu un ou plusieurs contrôles d'identité dans la semaine, seuls vous et les policiers qui vous ont contrôlés le saurez (sauf si celui-ci fait une remontée manuelle de son côté dans un fichier informatique).



Lynch explique aussi que vos pièces d'identité seront protégées dans la mémoire de l'iPhone et de l'Apple Watch et ne sortiront jamais de l'appareil, c'est exactement le même fonctionnement qu'une carte bancaire via Apple Pay.

En ce qui concerne le lancement en France et dans le reste du monde, c'est pour l'instant silence radio.



