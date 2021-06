LinkedIn : une brèche expose 92% des données utilisateurs

Si vous êtes sur le marché du travail, vous devez sans doute connaître le réseau social professionnel du nom de LinkedIn. Sur ce dernier, vous pouvez notamment vous connecter avec différentes personnes de votre domaine, vous créez un réseau de contacts, partagez vos dernières nouvelles, mais également chercher un emploi.



Seulement, il semblerait que la plateforme s'apprête à vivre des jours sombres puisque le site web RestorePrivacy vient de révéler qu'une brèche aurait exposé les données de 700 millions d'utilisateurs, soit plus de 92% de la base utilisateurs.

LinkedIn victime d'une faille compromettante

À ce jour, le réseau social LinkedIn compte plus de 756 millions d'utilisateurs sur son site web, tous présents (ou presque) dans le cadre professionnel. Mais, un orage semble d'abattre sur le réseau social, pourtant discret dans le domaine des bad-buzz.



Selon le site web RestorePrivacy, une brèche massive aurait été utilisé par des pirates pour s'emparer des données de 700 millions d'utilisateurs, soit plus de 92% de la base utilisateurs. La base de données est en vente sur le dark web, avec des enregistrements comprenant des numéros de téléphone, des adresses physiques, des données de géolocalisation et des salaires déduits.



Les données ont été obtenues en exploitant l'API LinkedIn pour récolter les informations que les gens téléchargent sur le site. À l'heure actuelle, LinkedIn n'a pas encore réagi à cette nouvelle révélation.

