Apple veut produire plus de composants 5G pour l'iPhone 13

Il y a 49 min

Alban Martin

Selon un nouveau rapport de Digitimes, Apple s'active pour trouver plus de fournisseurs de composants 5G alors que la production de l'iPhone 13 va démarrer. Apple travaille apparemment maintenant avec cinq fournisseurs distincts pour les composants d'antennes.

Les iPhone 13 compatibles 5G mmWave seront plus nombreux

Apple doit élargir sa liste de fournisseurs pour produire toujours plus de composants 5G. Par rapport à la gamme iPhone 12, les iPhone 13 seront mieux dotés sur la technologie de pointe.

L'iPhone 12 a été le premier iPhone à prendre en charge le réseau 5G avec des fréquences à la fois inférieures à 6 GHz et mmWave. Les ondes millimétriques permet des vitesses multi-gigabits plus rapides dans certaines zones, mais elles ne sont disponibles que dans certaines zones et ne fonctionnent qu'à l'extérieur. La couverture sous-6 GHz est beaucoup plus répandue, offrant des performances 2 à 5 fois supérieures à la 4G.

La 5G mmWave affiche des résultats impressionnants, mais seuls les iPhone 12 vendus aux États-Unis disposent d'une antenne spéciale pour activer la prise en charge de ces fréquences particulières.

L'une des raisons pour lesquelles Apple a fait ce choix est que la couverture des opérateurs en 5G mmWave était déjà significative aux États-Unis en 2020, mais pas encore à l'étranger. Un autre problème est le coût de production et la complexité. Digitimes dit que chaque iPhone compatible mmWave nécessite quatre modèles d'antennes intégrées, d'où la nécessité pour Apple de trouver une capacité d'approvisionnement supplémentaire pour ces pièces.

Comme on l'a dit précédemment, l'iPhone 13 prendra en charge mmWave au-delà des États-Unis, certainement en Asie notamment. Dans son dernier rapport, Digitimes indique que les modèles mmWave représenteront jusqu'à 60 % de tous les iPhone 13.