Les bêtas publiques d'iOS 15, d'iPadOS 15 et de watchOS 8 sont disponibles !

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1



Vous avez vu les nombreuses nouveautés d'iOS 15, d'iPadOS 15 et watchOS 8 à la WWDC 2021 et vous n'avez depuis qu'une seule hâte : les tester ! Pour ceux qui n'ont pas le profil développeur, cela était impossible. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Les testeurs publics peuvent dès maintenant télécharger : iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 !

Les bêtas ne sont plus réservés qu'aux développeurs

Avant de donner l'accès aux bêtas de ses futures nouveautés logicielles, Apple préfère s'assurer avant avec les développeurs que l'OS est un minimum stable, fonctionnel et ne viendra pas impacter votre utilisation quotidienne.

Dès ce soir, les personnes souhaitant télécharger la bêta iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 peuvent le faire, il suffit juste de s'inscrire au programme de logiciels bêta d'Apple (ou de se connecter si vous avez déjà réalisé l'inscription), vous pouvez enregistrer un iPhone, iPad, Mac, Apple TV et une Apple Watch.



Attention tout de même à une chose, vous risquez d'être confronté à des bugs (parfois critique) et une chute conséquente de l'autonomie suivant le modèle de votre iPhone.

Tout peut arriver avec une bêta !

Une fois que vous avez votre Apple ID est enregistré comme "testeur public", vous recevrez les nouvelles bêtas directement dans les réglages de vos appareils (comme si c'était une mise à jour classique).

Si vous souhaitez l'installer, vous pouvez le faire, comme vous pouvez attendre la bêta suivante, rien n'est obligatoire. Si vous rejoignez le programme de bêta, Apple s'attendra à ce que vous fassiez des remontées de bugs et d'évaluations via une app dédiée Assistant d'évaluation.



Le programme de logiciels bêta d'Apple est une superbe astuce pour profiter des nouvelles fonctionnalités avant la rentrée. C'est la solution parfaite pour les plus impatients !