Le travail en personne est essentiel pour Apple

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Plus tôt ce mois-ci, Tim Cook a annoncé dans une note de service interne qu'Apple allait adopter un rythme de travail hybride qui obligera les employés à travailler en personne au moins trois jours par semaine. Bien que cela ait suscité une certaine controverse, l'entreprise a réaffirmé qu'elle n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision, car elle considère le travail en personne comme « essentiel ».

Apple reste sur sa position quant au télétravail

Dans une vidéo interne obtenue par The Verge, Deirdre O'Brien, vice-présidente du commerce de détail, a déclaré qu'Apple croit que "la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir". O'Brien a également mentionné que les produits et services introduits par Apple dans le passé ont tous été le résultat d'une collaboration sur site, en personne.

Si nous prenons un moment pour réfléchir à nos incroyables lancements de produits l'année dernière, les produits et l'exécution du lancement ont été construits sur la base d'années de travail que nous avons accomplies lorsque nous étions tous ensemble en personne.

En raison de la pandémie de COVID-19, Apple a dû fermer ses bureaux en 2020, ce qui a entraîné plus d'un an de travail à distance. Maintenant que la situation est bien meilleure aux États-Unis, l'entreprise veut que ses employés retournent au travail en personne, même si une partie du personnel est contre cette décision.

Les employés ont envoyé une lettre au PDG d'Apple, Tim Cook, demandant à l'entreprise de les laisser choisir de travailler en personne ou à distance, mais Apple vient de rejeter cette demande. Comme mentionné dans le rapport, l'entreprise examinera chaque cas individuellement, mais l'ordre est maintenant de retourner au bureau sur le modèle hybride, trois jours sur site minimum.

Maintenant, Apple rejette globalement cette demande, affirmant que toute décision de travail à distance sera prise "au cas par cas pour tout nouveau poste à distance nécessitant l'approbation de la direction".

Bien qu'un modèle de travail hybride fasse partie d'une nouvelle approche plus flexible d'Apple, il reste assez traditionnel par rapport à d'autres entreprises comme Google et Facebook, qui permettent à leurs employés de travailler à distance indéfiniment. Et vous, comment votre entreprise entrevoit les choses à partir de la rentrée ?