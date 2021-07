Apple annoncera les MacBook Pro 14 et 16 pouces miniLED en septembre 2021

Il y a 20 min (Màj il y a 16 min)

Alban Martin

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Apple prévoit d'annoncer ses MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec écran miniLED, un tout nouveau design et un processeur Apple Silicon M1X plus rapide en septembre de cette année, selon un rapport de DigiTimes.

Présentation des nouveaux MacBook Pro 2021 en septembre

Selon nos confrères taïwanais, qui précisent qu'Apple prévoit un investissement important de 200 millions dans le renforcement de la production de mini-LED, la firme va dévoiler ses MacBook Pro 2021 à la fin du troisième trimestre de cette année. Le troisième trimestre s'étend de juillet à septembre, et Apple réserve toujours ses annonces pour le mois de septembre, notamment les nouveaux iPhone. Aux côtés de l'iPhone 13, on aurait donc les nouveaux MacBook Pro M1X.

Mark Gurman de Bloomberg a récemment indiqué que les prochaines semaines seront calmes car Apple ne prévoit aucune annonce majeure ou révélation de produit avant le lancement de ses nouveaux iPhone 2021 à l'automne. Ce rapport corrobore donc les propos de Digitimes sur un lancement tardif au troisième trimestre, probablement en septembre.

Commercialisation et livraison en octobre

Après l'annonce, il faudrait attendre le mois d'octobre pour les premières expéditions des nouveaux modèles MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces. Si Apple doit marquer le pas au niveau des livraisons, c'est certainement dû au fait que les les fournisseurs d'écrans mini-LED tournent à flux tendu. Comme le lancement de l'iPad Pro M1, Apple pourrait annoncer les nouveaux MacBook Pro un bon mois avant le lancement.

Les nouveaux MacBook Pros 2021 seront dotés de la refonte la plus radicale de la gamme MacBook depuis plus de six ans. Les nouveaux ordinateurs Apple devraient être dotés d'un design à bord plat, de plus de ports, y compris HDMI, MagSafe et carte SD, d'une nouvelle puce M1X (ou M2) et d'un écran plus lumineux et plus vibrant grâce à l'inclusion de la technologie mini-LED.

Nous sommes très impatients de découvrir les nouveaux MacBook Pro, d'autant que les premiers modèles Apple Silicon comme le MacBook Air M1 ont doublé performances, doublé l'autonomie et réduit à néant le bruit et la chaleur.