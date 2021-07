Detonation Racing foncera sur Apple Arcade le 30 juillet

Il y a 3 heures

Alban Martin

Outre la sortie de Solitaire Stories ce matin, Apple Arcade annonce également un nouveau jeu à venir avec Detonation Racing. Il s'agit d'un titre développé par Electric Square que l'on peut comparer à Asphalt de Gameloft, Ridge Racer de Namco et surtout Split Second de Disney. Un pur jeu de course arcade prometteur qui sort du lot.

Detonation Racing : un jeu de course pas comme les autres

Bienvenue dans Detonation Racing, la plus dangereuse et la moins responsable des séries de courses jamais imaginées ! Je suis le Dr Boom et tout est de ma faute...



Pourquoi vous êtes là ? Eh bien, pour rouler vite et, euh... je ne sais pas moi, pourquoi pas pour le joli sous-marin nucléaire tombé sur la piste pour détruire les autres pilotes ? Histoire de décrocher la victoire comme un gros égoïste ! Quel genre de personne êtes-vous d'ailleurs ?



Regardez la vidéo pour comprendre de quoi il en retourne :

Si les jeux cités précédemment sont tous bons, vous vous demandez quel intérêt d'avoir une énième "copie" ? Détrompez-vous, Detonation Racing se démarque grâce à quelque chose d'assez inédit et qui se cache dans son nom. En effet, si la vitesse des véhicules vous collera au fond du siège, ce sont surtout les environnements explosifs qui pimentent les courses. Le Dr Boom, qui porte très bien son nom, a équipé chacun des 9 véhicules disponibles d'un joli bouton rouge capable de faire exploser une partie du bitume, sauter un pont, faire tomber une pelleteuse et bien d'autres joyeuseries à tout moment. A vous de choisir quand vous voulez vous en servir, tout en prenant en compte les dommages collatéraux que cela peut entraîner. Mario Kart et ses bananes n'ont qu'à bien se tenir.



Ces évènements ont forcément une incidence sur la course et vous obligeront à vous adapter en permanence car les adversaires ont la même capacité. Les développeurs ont d'ailleurs prévus des raccourcis au sein des 6 tracés qui composent le jeu. Cela parait peu mais il y a fort à parier que les futures mises à jour en apporteront de nouveaux.



A noter que le jeu est jouable en solo avec un mode carrière, mais aussi à plusieurs en local ou en ligne. Compatible avec les iPhone, iPad, Apple TV et Mac pour ceux qui ont l'abonnement Apple Arcade à 4,99€.

