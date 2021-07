Twitter pourrait introduire les tweets pour les « amis de confiance »

Il semblerait que Twitter (v8.71, 126 Mo, iOS 13.4) se penche sur de nombreuses nouveautés ces derniers temps, avec notamment Twitter Blue, ou encore les Super Follows. Et il se pourrait que le réseau social ne s'arrête pas là, puisque les responsables de ce dernier travaillent notamment sur une nouvelle fonctionnalité.



En effet, Twitter pourrait introduire les tweets pour les « amis de confiance », un peu comme ce que fait Facebook ou Instagram avec les amis proches.

Twitter veut permettre de tweeter à des « amis de confiance »

Récemment, des concepts de conception ont été partagés par Twitter, et nos confrères du site web TechCrunch ont eu la possibilité de mettre la main dessus. Parmi eux, on a pu découvrir la nouvelle fonctionnalité du nom de Trusted Friends qui pourrait permettre de choisir de publier de façon public ou à des utilisateurs de confiance.



Une fonctionnalité similaire à ce que propose Instagram notamment, qui permettrait aux utilisateurs de séparer vie personnelle et professionnelle à partir du même compte. Une belle idée qui serait donc en réflexion du côté de Twitter, mais rien ne garantit que cette dernière sera disponible un jour.



Que pensez-vous de cette fonctionnalité ?



