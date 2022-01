Twitter Flock : publier des tweets uniquement visibles par vos amis

Twitter Flock est une nouvelle fonctionnalité en préparation. Son objectif, donner la possibilité de publier un tweet que seules certaines personnes pourront voir. Voyons ensemble comment ça marche.

Twitter Flock : les tweets privés en préparation

Après les Spaces, place aux Flocks ! Twitter à l'intention de mettre en place une toute nouvelle façon de tweeter. Twitter Flock possède un seul objectif, rendre un tweet "privé", autrement dit seulement visible par vos amis ou simplement les personnes sélectionnées.



Le principe est plutôt simple, vous aurez un espace dédié sur l'application vous permettant d'ajouter jusqu'à 150 personnes dans votre Twitter Flock. À partir de là, lorsque vous publierez un tweet en mode "Flock", les personnes présentes dans votre liste seront les seules à avoir accès à ce tweet.

Pour que les personnes ajoutées à votre Flock reconnaissent un tweet privé dans le fil d'actualité, elles verront une petite étiquette verte juste en dessous indiquant "vous pouvez voir ce tweet car l'auteur vous a ajouté à sa liste Flock".



Le principe n'est pas d'envoyer des invitations mais d'ajouter à sa guise qui on veut et surtout de retirer une personne à tout moment. Il sera d'ailleurs possible de supprimer une personne de sa liste sans qu'elle n'en soit avertie.



Comme souvent, nous n'avons pas plus d'informations sur la date de lancement auprès du grand public mais nul doute que cette nouveauté devrait débarquer dans le courant de l'année.