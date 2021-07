Une Apple Watch sauve une femme d'une crise cardiaque dans le Michigan

Hier à 20:14 (Màj hier à 20:16)

Julien Russo

Considéré par certains comme un "ange gardien", l'Apple Watch vient de faire parler d'elle (encore une fois) en sauvant la vie de l'une de ses propriétaires. La belle histoire a eu lieu aux États-Unis, plus précisément dans le Michigan où le 22 avril dernier une femme a été sauvée grâce au suivi du rythme cardiaque de son Apple Watch.

L'Apple Watch a immédiatement détecté les symptômes de la crise cardiaque

Quelques dizaines de minutes avant une crise cardiaque, il y a toujours des symptômes qui apparaissent, cela se présente comme de fortes douleurs à la poitrine, un essoufflement intense ou encore des nausées et indigestions.

Malheureusement, la majorité des personnes concernées se disent qu'il faut s'allonger, boire un peu d'eau et que les douleurs vont passer dans quelques instants, une situation qui est rarement prise en sérieuse au point d'appeler un médecin ou les urgences.

C'est justement là qu'intervient l'Apple Watch, la montre connectée surveille en permanence votre rythme cardiaque quand vous l'avez au poignet, deux situations sont analysées dans des périodes de "doutes" :

Vous êtes en train de faire du sport : c'est normal si votre rythme cardiaque s'accélère.

: c'est normal si votre rythme cardiaque s'accélère. Vous êtes au repos : c'est anormal si votre rythme cardiaque est excessif sur plusieurs minutes.

Le second cas est considéré comme une urgence, l'Apple Watch vous alerte instantanément que votre rythme cardiaque est inhabituel. Associé à des douleurs, un utilisateur peut plus facilement prendre au sérieux le mal être qu'il ressent et appeler à l'aide.

Le 22 avril, Diane Feenstra a été concernée par le deuxième cas ci-dessus, alors qu'elle était en train de se reposer, son Apple Watch lui envoie une notification suite à une détection d'un rythme cardiaque extrêmement élevé. La montre connectée est entrée dans le détail puisque l'utilisatrice se souvient que la mention "160 battements de cœur par minute" était indiquée.



Suite à cette notification, Diane Feenstra va immédiatement appeler son mari qui va lui conseiller d'aller directement aux urgences dans l'hôpital à proximité du domicile.

Une fois le diagnostic effectué, les urgences lui ont donné de l'aspirine et l'ont invité à faire des examens plus approfondis.

J'avais une douleur qui descendait le long de ma main gauche, j'avais un peu de gonflement dans mon pied gauche, j'avais une indigestion que j'ai juste expliquée comme étant un reflux acide que je rencontrais en vieillissant.

Après plusieurs examens au Meijer Heart, l'utilisatrice de l'Apple Watch a eu la confirmation qu'elle a bien eu une crise cardiaque, cependant celle-ci était tellement légère que pour Feenstra c'était juste un petit problème passager !

Les examens de santé ont aussi détecté que le cœur s'est affolé suite à une obstruction dans l'artère coronaire gauche (appelée en anglais l'artère "Widow maker").



Aujourd'hui, Diane Feenstra se dit impressionnée par ce qu'est capable de faire l'Apple Watch, grâce à l'ECG qu'elle a fait après avoir reçu la notification qui l'a inquiétée, cela a confirmé qu'elle avait bien un problème de santé.

C'est tellement facile de voir sa fréquence cardiaque. Si je ne l'avais pas fait ce matin-là, qui sait, j'aurais peut-être eu une autre crise cardiaque qui aurait été fatale.

Personne ne peut dire si l'Apple Watch a vraiment sauvé la vie de cette femme, mais la montre connectée a tout de même contribué à un pré-diagnostic qui a permis à Diane Feenstra de prendre au sérieux la situation et de se rapprocher de professionnels de la santé.



