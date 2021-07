Xbox Game Pass a été téléchargé plus de 14 millions de fois sur iOS et Android

Hier à 18:11

Julien Russo

Si vous êtes un joueur Xbox de longue date, vous connaissez probablement l'application devenue indispensable dans la communauté : Xbox Game Pass. Il s'agit d'une app qui est disponible sur iPhone et sur les smartphones sous Android, elle offre plusieurs fonctionnalités qui permettent de créer une connexion unique entre votre iPhone et votre console de jeu.

Énorme succès pour l'app Xbox Game Pass

Fidèle dans les statistiques d'applications, le cabinet d'analyse Sensor Tower vient de révéler les incroyables performances de l'application de Microsoft : "Xbox Game Pass".

Les clients sont de plus en plus nombreux à la télécharger, il faut dire qu'elle apporte de nombreux avantages si vous possédez une console Xbox à votre domicile.

Elle vous permet de :

Parcourir les jeux du store de votre Xbox

De lancer le téléchargement d'un ou plusieurs jeux, même si votre console est en veille

Un lien permanent avec les nouveautés, recevez une notification lors d'un lancement de jeu populaire (ou que vous avez défini comme l'une de vos préférences)

Des économies allant jusqu'à -20% sur vos achats de jeux via le Xbox Game Pass

-10% sur les extensions de jeu Xbox One

Tous ces avantages permettent aujourd'hui à l'application de réaliser un nombre impressionnant de téléchargements. Selon le rapport, en comptant l'App Store et le Google Play Store, Xbox Game Pass a réussi à générer 14 millions de téléchargements avec tout de même 2,5 millions rien qu'en 2021.



La communauté des joueurs Xbox est particulièrement présente sur iOS et iPadOS, c'est d'ailleurs pour cette raison que Microsoft n'a pas abandonné les clients Apple quand le Xbox Cloud Gaming s'est fait refuser sur l'App Store. La firme sait qu'elle atteindra tout de même les joueurs via Safari !

