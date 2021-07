Les modèles d'iPhone 14 auront le droit à des écrans ProMotion 120 Hz

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

2



Alors que l'iPhone 13 se rapproche de plus en plus, avec une prévision de sortie pour cet automne, voilà qu'on se penche déjà sur le modèle d'après. En effet, selon The Elec, qui ne prend pas vraiment de risque, la Pomme devrait opter pour des écrans 120 Hz pour toute la gamme d'iPhone 14.

Une technologie déjà présente chez certains concurrents, qui fait saliver de nombreux utilisateurs, notamment les joueurs.

Des écrans ProMotion 120 Hz pour les iPhone 14 ?

Si l'on en croit les différentes rumeurs et informations autour de l'iPhone 13, on devrait retrouver pour la première fois un écran ProMotion 120 Hz sur les versions Pro. Mais, aujourd'hui, nos confrères de The Elec croient savoir que la Pomme passera à la technologie pour sa gamme complète, dès l'année suivante.



Pour les écrans LTPO sur les iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max, Apple utilisera des panneaux produits par Samsung, dont la production aurait commencé en mai. LG, qui ne produit actuellement que des écrans pour les iPhones milieu de gamme d'Apple, convertira ses lignes de production pour fournir à Apple des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.



