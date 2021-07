TikTok teste la fonctionnalité "Shoutouts" qui va vous faire gagner de l'argent !

Pour maintenir une bonne dynamique des nouvelles inscriptions et garder ses utilisateurs, TikTok n'a pas d'autres choix que d'innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités. La société mère ByteDance vient d'avoir une merveilleuse idée qui va vous permettre de générer facilement de l'argent.

Qu'est-ce que Shoutouts ?

Plusieurs nouveautés sont arrivées sur TikTok ces dernières semaines, la plus importante est sans aucun doute l'allongement de la durée des vidéos qui passent de 1 minute à 3 minutes.

Une facilité supplémentaire pour les créateurs qui ont besoin de plus de temps pour exprimer leur créativité sans avoir besoin de poster plusieurs parties quand la vidéo est trop longue.



Aujourd'hui, ByteDance veut aller encore plus loin en apportant une attractivité financière à tous les influenceurs qui sont présents sur l'application et qui postent régulièrement des vidéos.

Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle "Shoutouts" et elle est actuellement testée à Dubaï et en Turquie où on retrouve de nombreux influenceurs très actifs !



Shoutouts va permettre à n'importe quel compte TikTok de passer une commande auprès d'un créateur pour obtenir un contenu exclusif.

Les possibilités sont nombreuses... Imaginons que votre neveu apprécie beaucoup le YouTuber Squeezie, si celui-ci a activé les Shoutouts sur son compte TikTok, vous pourrez lui demander de réaliser une vidéo que pour vous.

Une excellente idée pour un anniversaire !

Chaque créateur de contenu pourra librement fixer les prix de ses Shoutouts, une discussion pourra aussi avoir lieu pour savoir ce que vous voulez dans la vidéo personnalisée. Peut-être une phrase précise ? Une livraison express pour une date en particulier ? Vous pourrez communiquer vos exigences et le créateur de contenu pourra les satisfaire.



Chaque commande devra être acceptée ou refusée en 72 heures maximum, dès la demande effectuée vous devrez effectuer le paiement en avance sur l'application TikTok, si le créateur ne répond pas ou refuse votre demande de Shoutouts, l'argent sera immédiatement remboursé sur votre compte bancaire !

Le système de paiement anticipé est probablement présent pour dissuader les demandes répétitives et non sérieuses des petits plaisantins qui comptent se servir des Shoutouts pour communiquer avec leurs célébrités préférées.

Un nombre de followers requis pour faire des Shoutouts

Cette nouvelle fonctionnalité ne sera disponible qu'à un nombre restreint d'utilisateurs TikTok, l'application de divertissement explique qu'un nombre minimum de followers sera requis pour avoir la fonctionnalité Shoutouts sur son compte !



Malheureusement, TikTok ne communique aucun chiffre et encore moins une date de lancement pour l'Europe. Cette absence d'information est essentiellement due à la période de "bêta" qui a actuellement lieu en Turquie et à Dubaï (Émirats arabes unis). ByteDance cherche encore la bonne formule pour éviter les abus autour des Shoutouts !



