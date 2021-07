Apple TV+ : première image de Spirited et teaser de Ted Lasso s02

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Ryan Reynolds a partagé une photo du premier jour du tournage du film "Spirited" à venir sur Apple TV+. Ce premier film de Noël met également en vedette les stars Will Ferrell et Sunita Mani. Et de son côté, Apple a partagé un nouveau teaser pour la saison 2 de Ted Lasso.

Début du tournage pour Spirited

Reynolds s'est adressé à ses fans sur Twitter en déclarant :

Jour 1 du tournage avec l'une de mes idoles de la comédie, Will Ferrell. Vous auriez à peine remarqué qu'il s'agissait d'un film @Apple !



De plus, l'installation d'iOS 14.6 commencera dans 7 secondes…

La plaisanterie de Reynolds sur l'influence d'Apple sur la production était clairement une blague faisant référence au fait qu'il porte les AirPods Pro, poursuivant un thème fort du placement de produits de la marque dans plusieurs de ses contenus originaux.



Le show met également en vedette Sunita Mani qui jouera Past, l'un des fantômes de "A Christmas Carol" de Charles Dickens. Spirited est une adaptation musicale de l'histoire de Dickens, aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment, mais vous avez peut-être deviné que le film sortira probablement aux alentours de Noël et de la période des fêtes.

Nouvelle vidéo pour Ted Lasso Saison 2

Autre actualité autour de la plateforme de streaming avec un nouveau teaser pour la saison 2 de Ted Lasso, qui va démarrer le 23 juillet. Et comme on pouvait s'y attendre, Apple appuie sur le côté optimiste et bien veillant de Ted Lasso, l'entraineur anti-héros :

Ted Lasso n'a pas seulement inspiré tous ses téléspectateurs à être un peu plus gentils, il a également inspiré le casting.



Avant la première de la deuxième saison de l'adorable série comique, Apple TV+ a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube officielle intitulée "The Lasso Way". La vidéo présente des interviews des acteurs de la série. Chacun d'eux parle de l'impact que l'émission a eu sur les gens qui la regardent ainsi que sur eux-mêmes.



Un certain nombre de membres de la distribution racontent comment ils ont entendu des gens les remercier pour le spectacle et comment cela a eu un impact positif sur leur vie et leur rapport aux autres.



Voici la vidéo en question :