Apple Arcade : Alto's Odyssey - The Lost City arrive le 16 juillet

Il y a 4 heures

Julien Russo

Les habitués des jeux sur smartphones vous le diront quasiment tous, le studio de développement Snowman a quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas. Auteur de Skate City, Alto's Odyssey, Alto's Adventure ou encore Distant, Snowman a prouvé plus d'une fois son talent à développer des jeux qui marquent l'esprit et vous vont faire vivre une expérience exceptionnelle tout en tirant parti des performances de votre iPhone.

Alto's Odeyssey - The Lost City", une exclusivité Apple Arcade

Les changements de conditions climatiques, les transitions jour/nuit, les petits imprévus sur la piste de ski... Alto's est probablement l'un des jeux de snowboard les plus beaux et les plus immersifs qu'on peut retrouver sur l'App Store.

Basé à Toronto, l'éditeur Snowman va prochainement proposer un titre inédit sur Apple Arcade, il s'agira de Alto's Odyssey - The Lost City, le jeu sera disponible dès le vendredi 16 juillet en exclusivité sur le service d’Apple.

Dans ce nouveau jeu, vous trouverez tous les détails graphiques et le gameplay qui ont fait le succès des précédents Alto's Odyssey, le studio donne tout de même plusieurs informations sur les parcours :

Au cours de ce voyage, vous traverserez des lianes, rebondirez sur des montgolfières, escaladerez des parois rocheuses imposantes, planerez en combinaison ailée et échapperez à des lémuriens malicieux, tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

Pour Alto's Odyssey - The Lost City, Snowman l'éditeur sort le grand jeu puisqu'on retrouvera une compatibilité sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, mais aussi l'Apple TV. L'avantage, c’est qu'un abonné Apple Arcade pourra profiter du nouveau jeu sur tous ses appareils sans surcoût supplémentaire. En plus, le nouveau Alto's prendra en charge iCloud, ce qui signifie que vos progrès seront toujours synchronisés.

Voici la liste des nouveautés :

Découvrez quatre superbes biomes : des dunes aux canyons, en passant par les temples et pour la première fois, la Cité perdue. Explorez ces paysages riches et diversifiés, chacun offrant des graphismes et une jouabilité uniques.

: des dunes aux canyons, en passant par les temples et pour la première fois, la Cité perdue. Explorez ces paysages riches et diversifiés, chacun offrant des graphismes et une jouabilité uniques. De nouveaux sommets : découvrez des secrets dans le ciel avec des montgolfières, des rails de broyage, des murs et des combinaisons d'ailes.

: découvrez des secrets dans le ciel avec des montgolfières, des rails de broyage, des murs et des combinaisons d'ailes. Maîtrisez les éléments : en plus de l'éclairage dynamique et des effets météorologiques comme les tempêtes de sable et les étoiles filantes, le désert abrite des tourbillons de vent et de l'eau vive.

: en plus de l'éclairage dynamique et des effets météorologiques comme les tempêtes de sable et les étoiles filantes, le désert abrite des tourbillons de vent et de l'eau vive. Rencontrez Alto et ses amis : débloquez six personnages uniques, chacun avec ses propres attributs et capacités.

: débloquez six personnages uniques, chacun avec ses propres attributs et capacités. Mode Zen : accompagné de sa propre bande sonore sereine, ce mode méditatif réduit l'Odyssée à ses éléments les plus purs : pas de score, pas de pièces, pas de bonus. Juste vous et le désert sans fin.

: accompagné de sa propre bande sonore sereine, ce mode méditatif réduit l'Odyssée à ses éléments les plus purs : pas de score, pas de pièces, pas de bonus. Juste vous et le désert sans fin. Mode Photo : depuis l'écran de pause, passez derrière l'objectif et prenez de superbes photos de votre voyage dans le désert. Effectuez des panoramiques et des zooms pour cadrer le cliché idéal, et partagez-les avec vos amis et votre famille.

Précisons aussi que pour l'éditeur, un bon jeu signifie aussi une musique originale et de l'audio artisanal, tout a minutieusement été créé pour le jeu. Le casque ou des écouteurs seront recommandés !

Télécharger le jeu Alto's Odyssey: The Lost City

Découvrez ci-dessous la bande-annonce.