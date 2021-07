MacBook Pro 14" et 16" : début de la production au troisième trimestre ?

Il y a 11 heures (Màj il y a 11 heures)

Alexandre Godard

Réagir



La planète Apple attend l'arrivée des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de la puce Apple Silicon avec impatience. Si toutes les rumeurs indiquent une sortie en fin d'année, la dernière parue il y a quelques jours précise que la production devrait débuter au troisième trimestre 2021.

Lancement de la production des MacBook Pro 14" et 16" dans les semaines à venir ?

On ne va pas se mentir, nous les attendons tous ces fameux MacBook Pro 14" et 16" qui ne cessent de se balader de rumeur en rumeur ces derniers mois. Depuis l'arrivée des Mac équipés de la puce M1 en novembre dernier, les yeux de millions de fans sont tournés vers l'avenir avec en tête un MacBook Pro beaucoup plus puissant (M2 ?) accompagné d'un lifting extérieur au goût du jour.



La dernière affirmation en date nous vient de l'analyste Ming-Chi Kuo qui comme plusieurs de ses compères ces dernières semaines, affirme que le lancement de la production massive des prochains MacBook Pro débutera au troisième trimestre 2021 soit dans les mois à venir.

Si tel était le cas, on pourrait imaginer un copier/coller de l'année dernière avec une présentation mi-novembre et une sortie officielle dans la foulée. Avec toutes les rumeurs et affirmations que nous avons entendues sur ce sujet, espérons que cela soit bel et bien comme cela que les choses se passent.



Comme vous le savez, en ces temps de crise sanitaire mondiale, il est encore plus difficile de prédire ce genre d'évènements, surtout avec la pénurie de composants électroniques qui touche le monde entier depuis fin 2020 et qui devrait s'étendre encore un long moment.



De votre côté, attendez-vous les nouveaux MacBook Pro avec impatience et si oui, quels sont pour vous les points primordiaux qu'il devront posséder pour vous faire craquer ?