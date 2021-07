"Relax, c'est l'iPhone + l'Apple Watch" : la nouvelle publicité d'Apple !

Hier à 19:46 (Màj hier à 19:47)

Julien Russo

Apple propose une nouvelle publicité pour mettre en avant les bienfaits d'avoir une Apple Watch et un iPhone. L'écosystème qui consiste à créer un lien entre plusieurs produits fait l'objet d'une démonstration dans la nouvelle publicité baptisée "Haystack". Le géant californien vous montre à quel point il est facile de retrouver son iPhone égaré quand on a une Apple Watch au poignet.

Découvrez la nouvelle publicité de l'iPhone et... de l'Apple Watch !

Les pros Apple ne cessent de le répéter : "qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans l'écosystème Apple !", il existe une multitude d'exemples comme le copier/coller d'un iPhone vers un Mac, la synchronisation de plusieurs applications entre appareils, l'AirDrop, la connexion automatique avec les AirPods...

Pour attirer l'attention de ceux qui ne sont pas forcément du bon côté, la firme de Cupertino a produit un spot publicitaire montrant l'un des gestes du quotidien quand on a une Apple Watch et un iPhone !



Le nouveau spot publicitaire "Haystack" vous présente la fonctionnalité "Faire sonner l'iPhone" depuis watchOS.

On retrouve un homme accompagné de son chien qui cherche désespérément où il a perdu son iPhone 12, il va prendre l'initiative de retourner à l'endroit où il a travaillé toute la journée, dans un champ où se trouvent plusieurs meules de foin.



L'homme va s'approcher d'une meule de foin puis activer la fonction qui sert à faire sonner son iPhone qui est à proximité. Immédiatement, il va comprendre où se trouve l'iPhone, tendre la main et récupérer son précieux !

La publicité termine par "Relax, c'est l'iPhone + l'Apple Watch", un slogan publicitaire qui prouve à quel point les deux appareils s'associent à la perfection.

Cette publicité qui vante les merveilles de la connexion de l'iPhone avec une Apple Watch est à double sens, puisqu'elle peut permettre à des utilisateurs d'être attirés par le nouvel iPhone 12 qui est bien visible dans la publicité, mais aussi par l'Apple Watch, puisque des utilisateurs d'iPhone qui n'ont toujours pas acheté une Apple Watch, il en existe plein.



La fonctionnalité utilisée dans la publicité est très simple à trouver sur l'Apple Watch, il suffit de balayer vers le haut quand vous êtes sur l'écran du cadran. Vous arriverez après dans le centre de notification où on y trouve une tonne de possibilités, il faudra appuyer sur l'iPhone avec les vibrations.

Votre smartphone émet un son similaire à celui que pourrait faire un iPhone déclenché via l'application Localiser.



Pour être franc, cette fonctionnalité est capitale pour les personnes qui oublient toujours où elles ont posé leur iPhone !

Si vous êtes en dehors du périmètre Bluetooth de l'iPhone, il faudra obligatoirement passer par l'app Localiser qui elle peut faire sonner l'iPhone via une connexion 3G/4G/5G ou Wi-Fi.