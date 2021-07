La collaboration entre Apple et LG pour vendre l'iPhone en Corée du Sud est suspendue

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir



L'année 2021 aura marqué l'abandon de LG sur le marché des smartphones, l'entreprise a estimé ne plus avoir sa place face à des géants comme Apple, Samsung et les firmes chinoises comme Huawei, Xiaomi ou Oppo. Suite à cette annonce, la firme de Cupertino avait réfléchi à une stratégie qui permettrait de renforcer la part de marché de l'iPhone en Corée du Sud, un pays où LG possède de nombreuses boutiques !

Apple et LG, la collaboration est suspendue jusqu'à nouvel ordre

Ce n'est pas parce que l'iPhone se vend bien qu'Apple est en position de force partout dans le monde, le géant californien est en difficulté depuis longtemps dans le pays natal de Samsung : la Corée du Sud.

Au fil du temps, Apple a exploité différentes stratégies pour attirer les Sud-Coréens et les inciter à abandonner leurs Galaxy, mais en vain, l'achat "patriotique" est toujours privilégié.



L'une des dernières idées d'Apple, ça a été de se rapprocher de LG, la firme de Cupertino a très vite saisi l'occasion de l'arrêt de la commercialisation de smartphones chez son concurrent.

Connaissant l'importante implantation des boutiques LG en Corée du Sud, Apple avait eu l'idée de faire vendre des iPhone directement dans les boutiques de LG, autrement dit le même contrat qu'avec un revendeur comme la Fnac, Boulanger...



Les deux entreprises avaient trouvé il y a quelques mois un terrain d'entente à ce sujet, mais malheureusement une polémique a stoppé toute idée d'une collaboration.

Selon SME Daily, un mécontentement massif des commerçants et consommateurs coréens a dissuadé LG et Apple de créer ce partenariat inédit. La principale cause de cette inquiétude était que les employés de LG perdent progressivement leur travail pour être remplacé par des vendeurs Apple, des personnes initialement dédiées aux Apple Store, mais envoyés dans les boutiques LG pour vendre l'iPhone.

Bien sûr, les commerçants et consommateurs n'auraient pas été concernés, mais cela s'est fait en solidarité envers les vendeurs LG.

Le gouvernement sud-coréen n'était pas pour ce partenariat

Voir se rapprocher Apple et LG n'a pas du tout été vu d'un bon œil par le gouvernement de Moon Jae-in !

S'il n'y avait aucune inquiétude pour Samsung qui reste solide et intouchable dans le pays depuis de nombreuses années, cela dérangeait surtout pour les petites marques de smartphones et les petits commerces qui auraient sans aucun doute souffert de la vente d'iPhone dans les boutiques de LG. Voir deux grands groupes se rapprocher pour s'unir c'est le risque de voir une concurrence réduite à néant.



Pour l'instant, le partenariat n'est pas abandonné, il est juste suspendu jusqu'à nouvel ordre. Peut-être pour des discussions avec le gouvernement et les différents acteurs dans le pays ou tout simples pour trouver une nouvelle approche à ce partenariat historique.

Si cet accord voit le jour, Apple s'assurera d'une meilleure visibilité de l'iPhone en Corée du Sud et LG touchera probablement une belle commission sur les ventes réalisées dans ses boutiques, des détails qui restent bien sûr confidentiels.