HomePod 15 bêta 3 : correction de mort subite et audio sans perte

Hier à 22:05

Medhi Naitmazi

Apple a publié il y a quelques minutes une nouvelle mise à jour logicielle bêta pour le HomePod mini et le HomePod. Cette version HomePod 15 est conçue pour accompagner les bêtas iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey. Le but est de corriger notamment les problèmes de surchauffe et de mort subite.

Les problèmes d'instabilité réglés par HomePod 15 bêta 3

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle version du logiciel bêta dérivée de tvOS 15 qui permet de faire tourner les HomePod. Le nouveau logiciel arrive alors que plusieurs propriétaires de ‌HomePod‌ exécutant la version bêta précédente se sont plaints de pannes soudaines et de problèmes de surchauffe qui ont rendu leurs HomePods non fonctionnels.



Le logiciel bêta ‌du HomePod‌ est distribué sur invitation uniquement à des utilisateurs sélectionnés, il n'y a donc pas de mise à jour pouvant être téléchargée par les développeurs ou le grand public.



Il existe des moyens d'obtenir le logiciel ‌HomePod‌ si vous ne faites pas partie du groupe de test d'Apple, mais comme il est impossible de revenir en arrière, nous vous déconseillons d'utiliser une autre méthode pour obtenir la mise à jour.

Apple Music Lossless enfin sur les HomePod

En juin, Apple a ajouté une prise en charge de l'audio sans perte et de l'audio spatial à son service Apple Music, mais au lancement, l'audio sans perte n'était pas disponible sur le ‌HomePod‌ ou le ‌HomePod mini‌. Apple avait alors expliqué que la qualité Lossless viendrait sur le ‌HomePod‌ et le ‌HomePod mini‌ à l'avenir, certainement cet automne lorsque le nouveau logiciel ‌HomePod‌ 15 sera disponible pour le public.



Selon les premiers retours sur la bêta 3, il est possible d'activer l'audio sans perte en ouvrant l'application Maison, en appuyant sur l'icône Maison dans le coin supérieur gauche, en sélectionnant "Paramètres Maison", puis en appuyant sur le profil utilisateur.



À partir de là, faites défiler jusqu'à « Médias » et sélectionnez l'onglet « Apple Music », en basculant sur « Audio sans perte ». Lors de la lecture d'une chanson qui prend en charge la qualité sans perte, le lecteur ‌Apple Music‌ comportera une icône spécifique pour indiquer clairement que vous écoutez le niveau sans perte.



Une bonne nouvelle pour les clients ayant l'une des enceintes de la marque.