Les premiers tests de la Switch OLED sont mitigés

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

5



Si Nintendo a surpris tout le monde en officialisant la nouvelle Switch OLED, en revanche les nouveautés de la console ont laissé perplexe un grand nombre de joueurs. Mais comme souvent, certains médias spécialisés ont pu mettre la main sur les prototypes afin de donner leur avis.

Les nouveautés de la Switch 2021

Revenons quelques instants sur les nouveautés, ou plutôt la nouveauté de la Switch OLED. Le principal changement de la console hybride japonaise concerne l’écran qui passe d’une dalle LCD 6,2 pouces à une dalle OLED 7 pouces. En mode portable, la Switch 2021 offre donc de meilleurs contrastes, ainsi que des couleurs naturelles et plus vives. Mais la résolution stagne à 720p, tandis que la puissance n’évolue pas. Alors bien sûr la capacité de stockage doublée, 64 Go au lieu de 32 Go, les haut-parleurs plus puissants et le port Ethernet sont intéressants, mais ce ne sont que des ajustements. La nouvelle béquille ajustable est aussi à mentionner.



L’avis des premiers testeurs

Alors que vaut-elle réellement ? Nos confrères de GameSpot ont déjà testé la Switch OLED qui n’est pas une révolution mais une sorte d’aboutissement entre les deux modèles précédents, à savoir la Switch classique et la Switch Lite.

D’après eux, la possibilité de jouer en mode salon en branchant la Switch sur sa TV n’évolue pas, mais l’expérience de jeu nomade gagne en confort avec ce nouvel écran OLED. Outre le rendu graphique, la fluidité est améliorée grâce à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est bien, mais c’est tout de même le minimum en 2021, vous en conviendrez. Le rédacteur a pu tester la nouvelle Switch 2021 avec Mario Kart 8 et Zelda Breath of the Wild et assure que la différence est notable.



Du côté du son, le testeur de GameSpot explique que les haut-parleurs améliorés offrent un son plus précis et plus puissant que celui de la Switch. Cela contribue aussi à une meilleure expérience en déplacement.

Mais ce n’est pas tout, Alessandro Fillari salue tout de même les efforts au niveau des retouches sur le design de la machine. En tête, la nouvelle béquille à l'arrière, plus flexible et pratique grâce à son agrandissement. Elle permet de mieux se caler pour jouer sur un coin de table en décrochant les Joy-Cons. Même bon point pour le lecteur de carteSD dont l’accès a été facilité par les ingénieurs de Big N.



En conclusion, la nouvelle Switch est meilleure, mais ne justifie pas nécessairement l’achat auprès des joueurs ayant déjà une version antérieure de la console. Il faudra probablement attendre la Switch Pro ou la Switch 2 dans trois ou quatre ans…