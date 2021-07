L'application iDOS permet d'installer Windows 3.1 sur un iPad

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Peut-être que vous l'ignorer, mais une application disponible sur l'App Store permet de jouer à d'anciens jeux directement sur son iPad ou son iPhone. Son nom, c'est iDOS 2 (v2.6.2, 10 Mo, iOS 9.0) et autorise donc la lecture de jeux DOS classiques, mais permet également d'aller plus loin.

En effet, en se servant de cette dernière, Harry McCracken, rédacteur pour Fast Company, a réussi l'exploit d'installer Windows 3.1 sur son iPad.

iDOS 2 permet l'installation de Windows 3.1 sur iPad

Can’t run MacOS on an iPad, but Windows 3.1 is good to go (and installs in about 30 seconds). pic.twitter.com/NQiEyG8PJv — Harry McCracken (@harrymccracken) June 27, 2021

Comment un iPad peut-il faire tourner une version de Windows classique ? Harry McCracken vient de répondre à cette question : pour ce faire, ce dernier s'est servi de l'application iDOS 2 disponible sur l'App Store. Bien que ce ne soit pas sa fonction originale, il semble que cette dernière soit le point d'entrée parfait pour réaliser l'exploit.



Tout ce qu'il vous faut, ce sont les fichiers d'installation de Windows 3.1, que vous transférez vers l'application Fichiers de votre iPad, et plus particulièrement dans le dossier iDOS. Il ne vous reste plus qu'à lancer l'installation via l'application iDOS, et vous voilà prêt à (re)découvrir le système d'exploitation et ses classiques, comme Civilization II.

Télécharger iDOS 2 à 5,49 €