OQEE by Free : la nouvelle application TV pour les abonnés

Il y a 7 heures

Alexandre Godard

OQEE by Free, voici le nouveau nom que portera l'app "Free TV" présente sur l'App Store depuis ce matin. Au menu, un accès à des centaines de chaînes, des fonctions comme le Replay, l'Enregistrement, le Start-Over ou encore une gestion des profils approfondie.

OQEE by Free : regarder la télé sur iPhone & iPad & Apple TV

On n'arrête plus Free en ce moment ! Après l'annonce de Free Flex, l'opérateur mobile lance une toute nouvelle application sur iOS et tvOS baptisée OQEE By Free.



Cette nouvelle expérience TV va permettre de profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 seront incluses directement avec le mode Replay, le mode Enregistrement... Avant d'avancer plus loin, précisons tout de suite que ce service est destiné aux abonnés Freebox Delta et Pop.

Pour les concernés, l'application est dès à présent disponible sur l'App Store. Afin que cela soit le plus fluide et le plus moderne possible, une gestion des profils est mise en place. Grâce à celle-ci, chacun aura accès à son interface, ses suggestions, ses replays...



Rien de révolutionnaire étant donné que ses concurrents proposent ce genre de service depuis un long moment mais il est toujours bon de voir le dernier arrivant sur le marché rattraper son retard afin d'améliorer le confort d'utilisation de ses utilisateurs.



Pour les abonnés Free éligibles, n'hésitez pas à nous partager par commentaire votre premier retour ainsi que vos points positifs et négatifs sur l'application. Free devrait bien évidemment mettre l'application à jour régulièrement et pourquoi pas ajouter du contenu au fur et à mesure.



