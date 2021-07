Rabisco : le casse-tête d’action arrive sur App Store

En 2019, les développeurs brésiliens de Viridino Studios ont lancé le casse-tête d'action Rabisco sur PC, et en mai dernier, ils se sont associés à Ratalaika Games pour sortir une version du jeu sur Xbox, PlayStation et Switch. Maintenant, ils font équipe avec Crescent Moon Games pour amener Rabisco sur les appareils iOS.



Rabisco : mignon mais diabolique

Ne laissez pas le look extrêmement mignon et coloré de Rabisco vous tromper, car c'est l'un de ces jeux qui affiche fièrement sa difficulté hardcore. Vous devrez guider Mme Rabisco à travers 100 niveaux de pièges perfides, d'ennemis mortels et de nombreuses mécaniques de jeu différentes. Regardez le trailer vidéo de lancement de la version PC de Rabisco :

Alors que la version Switch a été agréablement accueillie avec son mini prix de cinq euros, Rabisco devrait être encore meilleur à seulement deux euros. Actuellement disponible en précommande dans l'App Store, le titre sera téléchargeable demain mercredi 14 juillet.



Votre but est d’aider Mme Rabisco à récupérer les étoiles perdues de la lune et à ramener la lumière dans ce monde mignon mais dangereux.



Plongez dans un style artistique adorable réalisé avec des crayons, des couleurs éclatantes et des lignes dessinées à la main. La bande-son inspirée de la Bossa Nova complète l'esthétique pour créer une atmosphère relaxante.

Rabisco propose une difficulté extrême avec plus de 20 types d'ennemis et de nombreux objets interactifs, y compris un mode de course rapide.



Une bonne occasion de découvrir un titre simpliste en apparence mais terriblement attachant à travers les 100 niveaux proposés. Si vous parvenez à le terminer rapidement et que vous voulez encore vous faire du mal, il y a même le mode Speed Run spécialement conçus pour les masochistes. Un super jeu casual !



