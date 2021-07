Un fournisseur de l'Apple Watch va tester un capteur de glycémie (pour Apple ?)

Le capteur de glycémie est une technologie qui a déjà été évoquée par les rumeurs comme étant l'une des prochaines fonctionnalités santé de l'Apple Watch. Un fournisseur de la montre connectée d'Apple a indiqué avoir développé un système prometteur et que les tests vont bientôt commencer.

L'Apple Watch avec un capteur de glycémie ?

Est-ce que Rockley Photonics sera le fournisseur qui permettra à Apple de proposer un capteur de glycémie sur son Apple Watch ?

On dirait bien que cela est possible, le partenaire du géant californien vient d'annoncer que les premiers tests d'un contrôle de glycémie "non invasive" va prochainement avoir lieu.

Le fonctionnement est même décrit, le fournisseur va utiliser un spectromètre ayant la capacité de détecter la pression sanguine au poignet d'une personne, à partir des informations récoltées il sera possible de connaitre le taux de glucose ou encore d'alcool dans le sang.



Avec cette technologie, n'importe quel propriétaire d'Apple Watch pourra effectuer une vérification avant de prendre le volant après une soirée alcoolisé ou encore améliorer son alimentation s'il constate un taux de glucose élevé.



Ce qui fait penser que l'Apple Watch pourrait bénéficier de cette incroyable innovation, c'est qu'Apple est répertorié comme l'un des plus gros clients de Rockley Photonics, les deux entreprises ont collaboré à une multitude de reprises dans le passé et le font toujours aujourd'hui.

Voici comment le fournisseur décrit son avancée :

Le module de capteur de Rockley et les conceptions de référence associées pour les produits de consommation intègrent le matériel et le firmware de l'application pour permettre aux appareils portables de surveiller plusieurs biomarqueurs, y compris la température corporelle centrale, la pression artérielle, l'hydratation corporelle, l'alcool, le lactate et les tendances du glucose, entre autres [...] Le capteur sonde de manière non invasive sous la peau pour analyser le sang, les liquides interstitiels et diverses couches du derme à la recherche de constituants et de phénomènes physiques d'intérêt. De tels biomarqueurs n'ont toujours été mesurables qu'en utilisant des équipements de table.

Bien évidemment, avant de vendre cette technologie à des clients comme Apple ou même d'autres marques comme Samsung, Huawei, Xiaomi... Il faut que l'innovation soit testée auprès testeurs volontaires.