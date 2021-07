Steam Link supporte enfin les manettes Xbox Series X/S sur iOS

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Steam Link pour iOS et Android a reçu une tonne de mises à jour depuis son lancement. Ces versions ont ajouté un gameplay complet au clavier et à la souris, un support sur iOS 14 pour Xbox One et les contrôleurs PS4, et plus récemment la prise en charge de la manette DualSense de PS5 après la sortie d'iOS 14.5. La mise à jour Steam Link d'aujourd'hui ajoute enfin la prise en charge des contrôleurs de Xbox Series X / S, mais elle inclut également une option de contrôle de style FPS pour le jeu à la souris.



Steam Link évolue encore pour les joueurs nomades

Tous les jeux Steam sont compatibles avec les manettes de Xbox de nouvelle génération et cette mise à jour permet de profiter de toutes les fonctions comme le nouveau bouton de partage du contrôleur Xbox Series X|S pour les captures d'écran. Si vous avez suivi, l’app Steam Link était déjà compatible avec ces manettes depuis fin 2020, mais seulement avec l’application Android.



Si vous n'avez pas encore essayé Steam Link, vous pouvez télécharger l'application sur iOS et sur Android pour jouer à votre catalogue de jeux Steam sur un iPhone, iPad ou Android. Le confort est désormais royal avec la prise en charge des souris, claviers et manettes populaires, un vrai plus pour de nombreux titres comme les FPS notamment. Avez-vous récemment utilisé Steam Link et quelle manette utilisez-vous lorsque vous streamez des jeux sur iOS ou iPadOS ?

Télécharger le jeu gratuit Steam Link