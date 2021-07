TikTok : les rémunérations hasardeuses et souvent faibles

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1



Il est très facile pour les adolescents et les plus jeunes de s'imaginer dans la peau d'un influenceur sur les réseaux sociaux, et gagner sa vie en produisant du contenu plus ou moins qualitatif. Bien que la tâche soit délicate et que se faire connaître semble être une véritable mission impossible, il faut également comprendre que tous les réseaux ne sont pas au même niveau.

C'est notamment le cas de TikTok (v20.2.0, 415 Mo, iOS 9.3) qui, depuis quelques mois, est pointé du doigt pour ses faibles rémunérations et un système d'attribution flou et aléatoire.

TikTok pointé du doigt pour sa faible rémunération

Quel est le système de rémunération employé par TikTok ? Combien peut-on espérer gagner en faisant des centaines de milliers de vues ? Le mystère plane autour du très populaire réseau social, bien que l'on sache désormais qu'il faut postuler au fonds de créateurs du groupe, avoir plus de 18 ans, au moins 10 000 abonnés et cumuler 100 000 vues sur ses vidéos au cours des 30 derniers jours. Rien que ça...



Pour le reste en revanche, c'est le brouillard... L'algorithme qui détermine les rémunérations des créateurs semble obscur, et semble prendre en compte le nombre de vues, la description de la vidéo ou encore le visuel...



"Gagner sa vie en étant TikTokeur, c'est plus une exception qu'une règle" affirme Olivier Ertzscheid, enseignant-chercheur en sciences de l'information à l'université de Nantes, et on ne peut pas lui donner tort...



Source

Télécharger l'app gratuite TikTok