"Apple ralentit les iPhone depuis iOS 14.5" affirme Euroconsumers !

Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis qu'il y a eu le scandale #BatteryGate, Apple est particulièrement vigilant dès qu'un organisme l'accuse de ralentir les performances de l'iPhone. Le géant californien fait face à une nouvelle attaque et pas de n'importe qui... L'association européenne Euroconsumers vient de déclarer qu'Apple procède à des ralentissements volontaires des performances de l'iPhone depuis iOS 14.5 !

Apple, encore devant les tribunaux ?

C'est la première fois qu'on entend une telle déclaration depuis la mise en ligne d'iOS 14.5, selon Euroconsumers (l'une des plus grandes associations européennes de protection des consommateurs), Apple aurait volontairement ralenti les iPhone.

L'organisme explique que les iPhone (quelle que soit la génération) ont été bridés dans la vitesse de traitement et se décharge bien plus rapidement qu'avant l'installation d'iOS 14.5 !

C'est la deuxième fois que les pratiques d'obsolescence d'Apple sont identifiées. Suite à des plaintes similaires concernant l'iPhone 6, Euroconsumers et ses organisations membres ont intenté des actions collectives en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal. Ces actions collectives sont toujours en cours devant chaque tribunal national.

Euroconsumers dit avoir envoyé une lettre à Apple pour ouvrir un dialogue et avoir des explications claires et précises à ce sujet. Pour faire réagir le géant californien, l'association a assuré qu'elle irait jusqu'à poursuivre Apple en justice pour obtenir réparation si elle n'avait pas de réponse.



Els Bruggeman, responsable de la politique et de la mise en œuvre chez Euroconsumers a expliqué :

Encore une fois, les iPhones d'Apple s'usent trop vite. Encore une fois après des mises à jour poussées par Apple. C'est injuste pour les consommateurs et cela nuit à l'environnement, en créant un tas de déchets électroniques. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons : les consommateurs n'acceptent plus ce genre de comportement. Ils veulent être traités avec respect et attendent d'Apple qu'elle leur offre qualité et durabilité.

L'association affirme avoir remarqué ce bridage de performance et la baisse d'autonomie d'iOS 14.5 à iOS 14.6 sur des iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS et iPhone 8.

Malheureusement, Euroconsumers ne détaille pas quels ont été les tests réalisés pour prouver qu'Apple a ajouté un ralentissement afin de pousser ses clients à investir dans une nouvelle génération d'iPhone.



