Voici les nouveaux emojis d'iOS 15

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Pour inclure des émotions dans une conversation écrite, il n'y a pas meilleur moyen qu'inclure des emojis. Triste, à mourir de rire, choqué, heureux... Il existe aujourd'hui un emoji pour (presque) tout. Apple sait que cette méthode de communication est devenue populaire chez de nombreux utilisateurs, quel que soit leur âge. C'est pour cette raison que de nouveaux emojis vont prochainement débarquer sur iOS 15 !

Découverte des emijos d'iOS 15

Dès iOS 15 et iPadOS 15, les utilisateurs vont retrouver de nouveaux emojis, plusieurs vont débarquer pour vous aider à transmettre votre émotion du moment, mais aussi pour décrire un objet.

Dans la liste des nouveautés on retrouve : un visage avec la bouche en diagonale, un visage avec la salue militaire, un visage qui cache les yeux, un emoji qui serre la main, un emoji coeur avec les mains...

Du côté des objets on retrouve une bouée, un toboggan, une boule disco, une carte d'identité, une béquille...

Cette liste de nouveaux emojis provient d'Emojipedia, à noter qu'il ne s'agit pas des emoijis officiels, mais simplement de représentation de ce qui a été décrit par Apple.

Emojipedia explique que certains des futurs emojis ont déjà un avenir tout tracé dans l'utilisation :

Main avec index et pouce croisé peut servir soit de geste du cœur du doigt populaire auprès des fans de K-Pop, soit de tout autre geste qui utilise l'index et le pouce, tel que "l'argent".

peut servir soit de geste du cœur du doigt populaire auprès des fans de K-Pop, soit de tout autre geste qui utilise l'index et le pouce, tel que "l'argent". Le corail est couramment utilisé comme icône pour discuter du changement climatique, compte tenu de l'impact de la hausse des températures mondiales sur les récifs coralliens.

est couramment utilisé comme icône pour discuter du changement climatique, compte tenu de l'impact de la hausse des températures mondiales sur les récifs coralliens. Personne avec couronne est une alternative inclusive au genre aux émojis existants pour princesse

est une alternative inclusive au genre aux émojis existants pour princesse L'homme enceinte et la personne enceinte sont nouveaux et reconnaissent que la grossesse est possible pour certains hommes transgenres et personnes non binaires.

et la personne enceinte sont nouveaux et reconnaissent que la grossesse est possible pour certains hommes transgenres et personnes non binaires. Les ajouts ci-dessus signifieront que presque tous les émojis peuvent avoir par défaut une option non sexiste, avec le choix d'utiliser une femme ou un homme le cas échéant. Quelques exceptions subsistent, qui sont en cours de révision, conformément au présent rapport du sous-comité Unicode Emoji de 2020.

Pour l'instant, les nouveaux emoijis ne sont pas encore disponibles dans la bêta d'iOS 15, ils arriveront probablement dans les prochaines bêtas d'ici le début du mois de septembre. La plupart des clients les découvriront avec la version finale d’iOS 15 attendue pour la mi-septembre. En attendant, consultez toutes les nouveautés d’iOS 15.