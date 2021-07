Sorties jeux : Trials of Mana, Tukoni, Rabisco

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Trials of Mana, Tukoni, Rabisco.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tukoni (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 10.0, Oksana Bula) Tukoni est une aventure de puzzle pointer-cliquer, basée sur une série de livres primés de l'artiste ukrainienne Oksana Bula. Incarnez Tukoni, les esprits de la forêt, alors que vous rencontrez des personnages uniques, résolvez des énigmes captivantes, fabriquez de nouveaux objets et explorez un monde magique rempli de gentillesse.



Explorez le monde magnifique dessiné à la main par l'artiste ukrainienne Oksana Bula et rencontrez les personnages qui l'habitent !



Résolvez des énigmes pour aider les animaux de la forêt et poursuivez votre voyage ! Télécharger le jeu gratuit Tukoni





Piano Chronicles (Jeu, Musique / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 119 Mo, iOS 8.0, Jahari Stampley) Le jeu d'apprentissage de notes de piano le plus amusant que vous puissiez trouver !



Combattez des boss épiques, débloquez une variété de personnages, améliorez vos capacités et voyagez à travers les différentes planètes tout en apprenant, pratiquant et améliorant le piano. Appuyez sur les notes correctes affichées sur votre écran pendant que le personnage du jeu esquive les obstacles et avance plus haut à chaque étape ! Il y aura également des objets, différentes sélections de personnages, des améliorations et des combats de boss amusants. Les scores des joueurs seront affichés sur le classement de l'application et les joueurs les plus performants recevront des tonnes de récompenses et de produits dérivés dans et en dehors du jeu ! Télécharger le jeu gratuit Piano Chronicles





My Talking Angela 2 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.13, 197 Mo, iOS 11.0, Outfit7 Limited) My Talking Angela 2 passe au niveau supérieur avec des expériences de chant et de danse revisitées, des possibilités de maquillage infinies et des endroits passionnants à visiter ! Angela n'attend que toi pour que le fun commence dans sa nouvelle maison.



Angela a un tout nouveau jeu, mais elle aime toujours autant chanter, danser et s'amuser ! Elle a une nouvelle maison en ville et est impatiente que ses amis lui rendent visite. Sans parler de sa cuisine pleine de snacks, sa console remplie de jeux et un placard qui déborde de vêtements et de maquillage pour changer de look et de coupe. Télécharger le jeu gratuit My Talking Angela 2





Kingdom: The Blood Pledge (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.00.13, 2,1 Go, iOS 12.0, Shanghai Efun Technology Co., ...) Kingdom est un MMORPG avec un mode JCJ en monde ouvert le plus impitoyable ! Rejoignez-nous dans ce pacte du sang et affrontez des joueurs de plus de 150 pays du monde entier ! Kingdom: The Blood Pledge est dédié aux vrais joueurs aguerris et rend un hommage absolu aux titres traditionnels de MMO sur PC. Dans ce monde véritablement ouvert, vous pouvez allouer des points de stats comme vous le souhaitez, apprendre plus d'une centaine de compétences uniques et renforcer la puissance de votre personnage à l'aide des runes et des cristaux afin de forger votre propre personnage. Échangez librement et obtenez des montagnes d'or en une nuit !



Télécharger le jeu gratuit Kingdom: The Blood Pledge





Darkest Rogue 3D : Slingshot (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v4.1, 278 Mo, iOS 11.0, Dreamplay Games Inc.) L'histoire d'un héros courageux explorant le donjon inconnu à la recherche du légendaire livre de sorts "Necronomicon" commence maintenant.



Partez à l'aventure en passant librement de Chevalier, Chasseur, Sorcière et Druide.



Darkest Rogue 3D est un RPG roguelike au tour par tour remasterisé avec des graphismes 3D améliorés ! Télécharger le jeu gratuit Darkest Rogue 3D : Slingshot





Bombagun (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v0.1.0, 166 Mo, iOS 11.0, AtomTeam) Bombagun - est un jeu de cartes compétitif se déroulant dans l'univers post-apocalyptique immersif d'ATOM RPG. Le jeu propose un ensemble de règles simples mais complexes, des conceptions de cartes originales et AUCUN élément de collection de cartes payantes ou de boîtes à butin ! Tous les joueurs sont distribués à partir du même deck, donc seuls votre propre stratégie, vos tactiques, votre intelligence et votre chance décident si vous gagnez ou perdez !



Caractéristiques de jeu:

- Plus de 40 cartes dessinées à la main à l'origine, créées dans le style post-apocalyptique soviétique d'ATOM RPG ;

- Des règles simples qui permettent un large éventail de styles et de stratégies de jeu ;

- Pas de paiement pour gagner, pas d'éléments de collecte de cartes... Télécharger le jeu gratuit Bombagun





Monde Aotu (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.8, 3,1 Go, iOS 9.0, GaeaMobile) L'histoire d'Hatsune Miku et des autres personnages se déroulera sous la forme d'une pièce de théâtre au cours de 8 Chapitres. Les anges pourront également participer à un total de 6 jeux intéressants !



Monde Aotu est un RPG stratégique mobile. Affichez vos couleurs avec des tenues fraîches et impressionnantes ! De tout nouveaux combats stratégiques à haute cadence. Cherchez librement des ressources rares et résolvez les secrets ultimes du Monde Aotu ! Télécharger le jeu gratuit Monde Aotu





Aeyos (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.09, 139 Mo, iOS 13.0, Star Set Studios LLC) Bienvenue dans le monde d'Aeyos !



Combattez dans The Ancient Forest avec 4 héros uniques qui ont tous des cartes et des reliques uniques pour vous aider dans votre voyage.



Un jeu de cartes et d'aventure qui vous demandera d'être stratégique. Télécharger le jeu gratuit Aeyos





Nouveaux jeux payants iOS :

Trials of Mana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 3,2 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Lorsque Square Enix a proposé un remake de Secret of Mana sur PS4, PS Vita et PC, il a reçu un accueil mitigé, et n'a jamais atterri sur iOS ou Android. Du coup, quand Square Enix a annoncé une nouvelle version de Trials of Mana sur PC et consoles, et l'a publiée en 2020, on pouvait logiquement penser qu'elle ne serait pas adaptée à nos iPhone et Android, en partie à cause de son prix élevé (50€).



Mais bonne surprise, le studio a revu sa copie et nous sert le remake de Trials of Mana sur iOS et Android à prix cassé. Mais attention, moitié prix ne signifie pas donné chez Square qui a placé la barre très haut pour un jeu mobile puisqu'il faut débourser 26,99€.



Trials of Mana est un magnifique RPG d'action en 3D qui comporte une nouvelle bande son avec des arrangements de l'original et la possibilité de passer à la bande originale de l'original de 1995. Trials of Mana comprend également un doublage complet avec des voix off anglaises et japonaises. La partie moteur graphique est de très bonne facture avec une ambiance proche de Zelda ou même Oceanhorn 2. C'est beau, fluide et très détaillé.

Télécharger Trials of Mana à 26,99 €





Rabisco (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 100 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games) Ne laissez pas le look extrêmement mignon et coloré de Rabisco vous tromper, car c'est l'un de ces jeux qui affiche fièrement sa difficulté hardcore. Vous devrez guider Mme Rabisco à travers 100 niveaux de pièges perfides, d'ennemis mortels et de nombreuses mécaniques de jeu différentes.



Votre but est d’aider Mme Rabisco à récupérer les étoiles perdues de la lune et à ramener la lumière dans ce monde mignon mais dangereux.



Plongez dans un style artistique adorable réalisé avec des crayons, des couleurs éclatantes et des lignes dessinées à la main. La bande-son inspirée de la Bossa Nova complète l'esthétique pour créer une atmosphère relaxante.



Télécharger Rabisco à 3,49 €