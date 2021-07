Windows 365 permet d’avoir Windows Cloud sur Mac et iPad

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



Microsoft a annoncé Windows 365 cette semaine, un nouveau service Cloud PC qui permet aux utilisateurs de diffuser un bureau Windows via un navigateur Web sur n'importe quel appareil. Nous apprenons que les Mac et les iPad sont inclus, ce qui permet de faire tourner Windows facilement sans Boot Camp.

Adieu Boot Camp avec Windows Cloud

Le service fonctionne de manière similaire au service Xbox Cloud Gaming de l'entreprise - le système d'exploitation Windows est chargé sur un ordinateur distant dans le cloud, et Microsoft diffuse toute l'expérience PC de bureau sur l'appareil de l'utilisateur. Microsoft l'appelle un "Windows hybride pour un monde hybride" où le bureau et le travail à distance se mélangent.

Wangui McKelvey, directeur général de Microsoft 365, a déclaré :

Windows 365 offre une expérience de démarrage instantanée qui permet aux utilisateurs de diffuser toutes leurs applications, outils, données et paramètres personnalisés à partir du cloud sur n'importe quel appareil, y compris votre Mac, iPad, appareil Linux et Android.



L'expérience Windows est cohérente, quel que soit l'appareil. Vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté, car l'état de votre Cloud PC reste le même, même lorsque vous changez d'appareil.

Les utilisateurs pourront choisir la configuration du PC virtuel, telle que la quantité de stockage et de mémoire de travail. Selon Microsoft, un PC cloud peut être configuré avec jusqu'à 512 Go et 16 Go de RAM.

Il y aura deux options d'édition avec plusieurs configurations de PC cloud en fonction des besoins de performance : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise. Les informations et les fichiers sont cryptés et stockés dans le cloud, afin d'éviter les problèmes de sécurité liés à la sortie de données sensibles sur des appareils locaux.





Le service sera lancé au début du mois d'août et, au moins dans un premier temps, sera offert aux clients professionnels sur une base d'abonnement mensuel par utilisateur. Microsoft n'a pas mentionné si un produit personnel est en préparation, mais l'entreprise travaille à partir d'une feuille de route qui devrait voir tous ses principaux services passer à un modèle d'abonnement.

En supposant que Microsoft offre un plan particulier, non seulement Windows 365 devrait offrir une expérience de bureau complète sur iPad, mais il peut plaire aux propriétaires de Mac Apple Silicon qui ne peuvent pas exécuter Windows car Boot Camp n’est plus disponible.