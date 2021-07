Instagram va bientôt vous encourager à aller sur Facebook

Julien Russo

Acquis par le groupe Facebook depuis 2012, l'application est aujourd'hui gérée à 100% par Mark Zuckerberg et son équipe. Selon un rapport d'Engadget, une volonté d'unir Instagram et l'application Facebook pourrait prochainement avoir lieu. L'objectif de ce lien serait de rediriger du trafic Instagram vers Facebook. Une tentative pour combler la perte d'audience de l'app Facebook ?

Voici le plan de Facebook

Si vous êtes sur Instagram et que vous voyez bientôt une bannière en haut de l'app vous invitant à vérifier vos notifications ou votre fil d'actualité Facebook, ne vous inquiétez pas tout est normal.

Les utilisateurs vont bientôt être encouragés à aller sur Facebook quand ils auront fini leur navigation sur Instagram. L'expérimentation de cette nouvelle bannière a été confirmée par Facebook qui dit vouloir mettre l'accent principalement sur les nouvelles fonctionnalités récemment apparues sur le réseau social, des nouveautés que tout le monde ne connait pas encore.

On pense par exemple à l'option Shopping ou Rencontres !



Voici les explications d'un porte-parole de Facebook :

Nous testons un moyen de faire connaître aux personnes qui ont connecté leur compte Instagram à Facebook des fonctionnalités disponibles uniquement sur Facebook, comme la façon de trouver un emploi, de faire des rencontres en ligne, d'acheter et de vendre des biens, ou de se tenir au courant des dernières nouvelles

Il est bien précisé que cette nouvelle bannière ne sera pas intrusive et ne vous obligera jamais d'aller sur Facebook, elle ne sera présente qu'à but d'informations et de découvertes. On pourrait presque la comparer à une publicité !



Facebook commence dans un premier temps le test avec un petit groupe d'utilisateurs qui ont déjà fait le lien entre leur compte Facebook et leur compte Instagram. Le groupe de Mark Zuckerberg cherche probablement à savoir si le taux d'engagement sera satisfaisant et si ça pousse vraiment les gens à basculer sur Facebook alors qu'ils étaient venus à la base sur Instagram.



