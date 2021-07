Un iPod 8 en 2022 et un casque VR à la WWDC 2022

Le plus souvent, les rumeurs autour d'Apple ne surprennent pas les fans. Même si elles ne se concrétisent pas toujours, on est rarement loin de la vérité. Cette fois, il s'agit de l'iPod Touch qui reviendrait en 2022, accompagné d'un casque VR.

Selon l'évangéliste de la réalité virtuelle Robert Scoble, Apple prévoie de lancer son premier casque VR lors de la conférence mondiale des développeurs de l'entreprise en 2022, la prochaine WWDC 22. Scoble dit que le moment du lancement est dû au fait qu'Apple s'attend à ce que "le nouvel iPod soit un énorme affaire pour Noël".

Un rendu de l'iPod Touch 8 vu il y a quelques mois



Scoble poursuit à partir de là, disant que le tout nouvel iPod « fonctionnera ensemble » avec le nouveau casque VR. Cependant, aucun détail supplémentaire n'est joint au tweet. Il dit que le nouvel iPod 8 comportera également les « expériences » que vous obtiendrez dans le casque VR :

Regarding Apple’s VR headset:



Just learned it will launch at WWDC next year because the new iPod will be a huge deal for Christmas.



The iPod introduces many of the experiences you will more fully experience by Christmas of 2022 in the headset and expect them to work together.