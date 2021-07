Messenger lance les Soundmojis

Il y a 58 min

Alexandre Godard

1



Messenger souhaite comme n'importe quel service de messagerie se démarquer de ses concurrents en lançant des fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs. C'est chose faite avec les Soundmojis, des émojis sonores inédits. Explications.

Messenger présente une nouvelle façon d'utiliser les émojis

Les émojis sont présents sur notre smartphone (mais pas que) depuis des années maintenant et on ne va pas se le cacher, on ne pourrait plus s'en passer. Ils aident à donner vie à nos messages en évoquant une émotion et souvent, ils sont même capables de remplacer à 100% un message écrit.



Afin de célébrer la Journée mondiale des émoticônes du 17 juillet, Facebook a eu une idée. Après les Émojis ou encore les Mémojis, place aux Soundmojis. Comme l'indique le nom, ce sont des émojis qui délivrent un petit son pour qu'ils deviennent encore un peu plus vivants.



Le communiqué de présentation évoque plusieurs "clips sonores" disponibles dès demain. On retrouve par exemple l'émoji "applaudissement" qui retranscrira le bruit adéquat ou encore celui du grillon ou du tambour. Selon la première image, il semblerait que nous ayons le droit à 27 Soundmojis au lancement.

Si vous êtes un utilisateur de Messenger, il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à demain. Un fois la fonction disponible, il suffit de se rendre sur une conversation, cliquer sur le smiley et sélectionner l'icône "haut-parleur". Vous pourrez prévisualiser tous les Soundmojis avant de les envoyer bien évidemment.



Facebook Messenger annonce également que cette nouvelle thématique sera régulièrement mise à jour dans les mois et années à venir. Seul l'avenir nous dira si les Sounndmojis sont un flop ou pas mais ce qui est sûr c'est qu'avec plus de 2.4 milliards d'émojis échangés toutes les 24 heures via Messenger, ils seront à coup sûr essayés.



Toujours dans le thème émojis, n'hésitez pas à checker notre article qui présente en image les nouveaux émojis à venir sur iOS 15.



Télécharger l'app gratuite Messenger