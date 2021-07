The Survivalists accueille la mise à jour « Expéditions » sur Apple Arcade

En octobre de l'année dernière, Team17 a sorti son titre dérivé de The Escapists, The Survivalists sur Apple Arcade, PC et consoles. Alors que dans les jeux The Escapists, vous jouez en tant que prisonnier essayant de vous échapper d'une variété de prisons différentes en utilisant toutes sortes de méthodes différentes, The Survivalists vous fait atterrir sur une île et essayer de survivre et de prospérer en recueillant des ressources, en faisant de l'artisanat, en construisant, et plus encore. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas forcé de tout faire tout seul puisque il est possible d'asservir les singes pour faire tout le gros du travail pour vous. Quoi qu'il en soit, après ce lancement initial, voici la seconde version majeure pour The Survivalists appelée la mise à jour « Expeditions ».

Des nouveautés à la pelle pour The Survivalists

Voici la bande-annonce de cette version :

Comme vous pouvez le voir, il y a BEAUCOUP de nouvelles choses dans la mise à jour « Expéditions ». Il existe un tout nouveau système qui vous permet d'améliorer votre personnage avec plus de 40 bibelots différents que vous pouvez fabriquer puis équiper afin de leur donner diverses capacités et améliorations. Il y a 4 nouveaux types de missions (Beastmaster, Collector, Gourmand, Salesman), des changements majeurs dans le fonctionnement des grottes, 5 nouveaux animaux de compagnie, 2 nouveaux animaux, un bestiaire, et bien plus encore.



Vous pouvez lire le détail dans les notes de mise à jour de l'App Store que l’on a traduit en dessous, mais il suffit de dire que la nouvelle mise à « Expéditions » pour The Survivalists est vraiment top.



Il faut évidemment un abonnement Apple Arcade à 4,99€ pour en profiter.

La liste des changements de la version 1.4

40+ nouveaux bibelots

Il est désormais possible de niveler votre personnage joueur via des bibelots. Il y a 4 emplacements de bibelots qui peuvent être gagnés et qui peuvent être placés avec une variété de bibelots qui peuvent changer radicalement le gameplay.

Des bibelots tels que les dégâts de brûlure, les bombes mortelles, les infections, les boucliers, les dégâts des outils et la réduction des dégâts et plus encore !

Les bibelots ont 4 emplacements de niveau uniques pour que vous puissiez les personnaliser selon votre style de jeu.

Les recettes de bibelots sont gagnées en réalisant des objectifs pour les Taskmasters.

Un nouveau banc de bibelots peut être construit pour soutenir cela.

4 nouveaux TaskMasters

Il y a 4 nouveaux chefs de mission sur les îles au-delà de celui de départ.

Celles-ci proposent des tâches thématiques qui, une fois terminées, offrent des récompenses toujours plus importantes, les plus liées au système de bibelots.

Plus de 50 nouveaux défis chacun avec une récompense unique.

Les types de Taskmaster sont… Beastmaster, Collectionneur, Gourmand, Vendeur.

5 nouveaux animaux de compagnie

Vous pouvez trouver un œuf et, si vous le nourrissez, gagner un compagnon pour vous tenir compagnie.

Changements de grottes

Celles-ci ont subi une refonte, elles sont désormais « fermées », vous aurez besoin de quelque chose pour y entrer.

Il y a maintenant de nombreuses nouvelles ressources à l'intérieur qui sont nécessaires pour prendre en charge les bibelots.

Bestiaire

Il y a maintenant un bestiaire dans le journal qui suit les animaux et les objets de collection et affiche également les ressources que vous pourriez trouver sur eux.

Nouveaux objets de collection

Plus de 10 nouveaux objets de collection à trouver et de nouveaux objets à fabriquer pour les trouver.

Changements dans le monde

Les labyrinthes offrent désormais de nouvelles récompenses à la fin. Ont également été modifiés en ce qui concerne les foules internes.

Les armes légendaires peuvent désormais être réparées sur le banc de réparation et obtenues en récompense des maîtres d'œuvre.

La génération a été modifiée pour qu'il y ait maintenant plus d'îles distinctes, dont la difficulté augmente avec le fil d'Ariane pour vous conduire dans la bonne direction si vous le souhaitez.

Régénérez : commencez une nouvelle partie avec les nouvelles fonctionnalités et prenez votre inventaire, votre coffre mystérieux, vos plans débloqués et 5 amis singes avec vous pour prendre une longueur d'avance. Ceci est requis pour les nouvelles fonctionnalités.

Il y a beaucoup de nouveaux éléments trouvés pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités.

De nouveaux orcles plus durs peuvent maintenant être trouvés, en particulier sur l'île du crâne.

Nouveaux animaux

2 nouveaux animaux, dont un « gobelin à butin ».

Variations d'élite d'animaux existants, nécessaires pour certaines tâches.

Chasses d'élite

Avec le bon objet, vous pouvez désormais invoquer des variantes d'élite pour combattre, gagner des récompenses à remettre aux Taskmasters.

Nouveaux objets et ressources

De nouveaux éléments, recettes et ressources ont été ajoutés pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités.

Atteindre les objectifs des Taskmasters vous récompensera avec des objets pouvant augmenter la taille de votre inventaire.

Des jetons mystérieux peuvent parfois être offerts en récompense par les maîtres de tâches.

Débloquez via des tâches le droit d'acheter de puissantes recettes de bibelots dans la nouvelle boutique de jetons.



