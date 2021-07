World Flipper : un mix entre JRPG et pinball à venir sur iOS

Corentin Ruffin

Le mois d'août promet d'être fort sympathique pour les joueurs sur mobiles, puisque pas mal de sorties auront lieu pour ce mois de vacances. Parmi eux, on retrouve notamment le très original World Flipper (v0.0.14, 186 Mo, iOS 11.0) qui mixe JRPG et pinball.



Oui, oui, vous avez bien lu, on parle bien d'un action RPG qui se combine avec un gameplay qui copie celui des flippers. Pour les plus curieux, voici un premier trailer :

World Flipper s'ouvre à la préinscription

Le meilleur du flipper dans un Action RPG ! Découvrez une nouvelle manière de jouer au flipper !



Éliminez vos adversaires en attaquant au bon moment et utilisez vos compétences pour optimiser vos dégâts !



Commencez votre aventure et explorez des mondes inédits, rencontrez de nouveaux amis et découvrez les mystères de la cité oubliée !

Un nouveau titre mobile provenant des studios Kakao Games et Cygames s'apprête donc à voir le jour sur l'App Store. World Flipper vous permet de combiner la satisfaction exaltante du flipper et celui du RPG, le tout dans un univers animé et pixel-art.



Chaque ami ou ennemi que vous rencontrerez aura sa propre histoire à raconter, et chaque membre de l'équipe que vous recruterez aura des compétences uniques pour vous aider à dominer votre match de flipper.



Le jeu sortira le 11 août en tant que free-to-play !

