Amazon fait retirer Fakespot de l’App Store

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

2



Le service Fakespot, qui est connu pour analyser les avis des sites Web populaires afin de déterminer leur exactitude, a aujourd'hui vu son application iOS retirée de l'AppStore d'Apple. Et selon le développeur, Amazon serait derrière tout cela.

Amazon a demandé le retrait à Apple

Selon The Verge, Amazon a envoyé à Apple une demande de retrait, ce qui a conduit à la suppression de l'application. L'application iOS de Fakespot venait d'être lancée en juin, et elle a été conçue pour permettre aux utilisateurs de se connecter à Amazon et d'acheter des articles tout en utilisant le moteur Fakespot pour analyser les avis.

Amazon a déclaré que l'application de Fakespot "encrassait" le site Web sans autorisation et que l'application pourrait potentiellement être exploitée pour voler les données des clients Amazon. La compagnie a envoyé l'avis de retrait initial en juin, et aujourd'hui, Apple a retiré Fakespot de l'App Store.

Amazon a affirmé que Fakespot avait violé la directive 5.2.2 d'Apple sur l'App Store qui empêche les applications d'utiliser, d'accéder, de monétiser l'accès ou d'afficher du contenu d'un service tiers si elles ne sont pas autorisées à le faire. Une déclaration d'Amazon a déclaré que l'application donnait aux clients des "informations trompeuses" sur les vendeurs Amazon.

L'application en question fournit aux clients des informations trompeuses sur nos vendeurs et leurs produits, nuit aux activités de nos vendeurs et crée des risques potentiels pour la sécurité. Nous apprécions l'examen de cette application par Apple par rapport à ses directives de l'Appstore.

Saoud Khalifah, fondateur de Fakespot, a déclaré à The Verge qu'Apple ne lui avait pas donné l'occasion de résoudre le problème. "Nous venons de consacrer des mois de ressources, de temps et d'argent à cette application", a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant que la volonté d'Amazon de "faire peur aux petites entreprises" met en évidence "des fissures dans l’entreprise".

Une recherche sur Fakespot confirme que l'application Fakespot n'est plus disponible au téléchargement sur l'App Store. Elle comptait plus de 150 000 installations.

Fakespot est bien connu pour analyser les avis Amazon et fournir une note sur le nombre de ces avis provenant de personnes réelles. Amazon dit qu'elle analyse régulièrement les produits avec des critiques que Fakespot qualifie d'indignes de confiance, mais que les conclusions de Fakespot "étaient fausses plus de 80 % du temps".

Amazon affirme que Fakespot ne dispose pas des informations appropriées pour "déterminer avec précision l'authenticité d'un avis". Dommage et surtout, pas sûr que l’app puisse revenir face aux deux géants…