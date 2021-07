heypster-gif : la première plateforme européenne de GIFs

Hier à 23:52 (Màj hier à 23:52)

Corentin Ruffin

Avec l'avènement des réseaux sociaux, notre façon de communiquer avec nos proches à changer, nous laissant la possibilité d'échanger au travers de plusieurs outils de messagerie. Et ces dernières ont toutes adoptées les GIFs, fameuses images animées provenant de films, séries, memes d'internet etc.



Il faut savoir que, jusqu'à présent, seules deux plateformes américaines nourrissaient les réseaux sociaux, applications et messageries : Giphy et Tenor-GIF. Un tel succès que ces deux dernières ont été respectivement acquises par Facebook et Google, pour 400 millions de dollars et 100 millions de dollars.



Mais, depuis peu, un nouvel acteur européen rejoint la partie : heypster-gif (v1.0, 5 Mo, iOS 12.0).

heypster-gif : première plateforme européenne de GIFs

Trouvez facilement le GIF qu'il vous faut avec notre sélection par Tag, Badge ou Emoji.



Tout nos GIFs sont de hautes qualités et nous les contrôlons strictement avant de les valider sur notre plateforme.



Notre plateforme respecte votre vie privée et nous n'utilisons aucun traqueur sur notre application.

Pourquoi une nouvelle plateforme de GIFs sur le marché ? Tout simplement pour répondre au principal problème de Giphy et Tenor-gif et sa qualité de contenu qui laisse à désirer : énormément de GIFs sont de très mauvaise qualité, avec des contenus parfois indésirables et haineux.



Chez heypster-gif, tous les GIFs sont de hautes qualités et sont contrôler avant validation sur la plateforme. Ainsi on arrive à avoir une meilleur qualité, une résolution deux fois supérieure à la concurrence et surtout aucun GIF raciste, homophobe, pornographique, intolérant envers les personnes victimes de handicape...



Souhaitons bonne chance à cette nouvelle plateforme !

