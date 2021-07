Apple publie watchOS 7.6 et tvOS 14.7 pour tous les utilisateurs

Après la sortie d'iOS 14.7 et d'iPadOS 14.7, Apple propose quelques minutes après la nouvelle version tvOS 14.7 et watchOS 7.6. Les deux mises à jour sont disponibles pour tous les utilisateurs qui possèdent un appareil éligible. Découvrez les timides nouveautés (oui il y en a peu) et comment effectuer la mise à jour sur votre Apple Watch et votre Apple TV.

À vos téléchargements sur Apple Watch et Apple TV !

Il s'agit des dernières mises à jour avant l'arrivée de la prochaine étape, autrement dit watchOS 8 et tvOS 15 qui seront disponibles dès la rentrée en même temps que les autres nouveautés très attendues.

Dès ce soir, les propriétaires d'Apple Watch et d'Apple TV peuvent télécharger une importante mise à jour. Du côté de l'Apple Watch, les nouveautés sont assez minces puisqu'avec watchOS 7.6, Apple propose désormais les notifications ECG et de rythme cardiaque irrégulier dans 30 nouveaux pays.

Au-delà de cette grosse nouveauté qui ne concerne pas la France (puisque nous avons ces notifications depuis longtemps), il y a majoritairement des correctifs et améliorations !



Du côté de tvOS 14.7, Apple mentionne une mise à jour essentiellement présente pour apporter une meilleure stabilité, des performances optimales et surtout qui corrige plusieurs anomalies rencontrées lors de l'utilisation.

On ne retrouve aucune nouveauté.

Comment télécharger watchOS 7.6 ?

Rendez-vous dans l'application "Watch" sur votre iPhone puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle".

Installez le nouveau firmware puis vous pourrez lancer l'installation sur l'Apple Watch dès que celle-ci sera au moins à 50% de batterie et placé sur un chargeur.

Comment télécharger tvOS 14.7 ?

Ouvrez l'application Réglages sur votre Apple TV, prenez après la direction de "Système", puis dans "Mise à jour logicielle", vous pourrez lancer le téléchargement et l'installation de tvOS 14.7 !