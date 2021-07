La suite de To the Moon arrive sur mobile avec Finding Paradise

En 2017, la brillante expérience appelée "To the Moon" de Freebird Games (Kan Gao) est arrivée sur mobile via le studio XD Inc. Si vous aviez aimé To the Moon et sa bande-son originale. Après la sortie du jeu sur PC, Freebird Games avait publié A Bird Story qui a également été une expérience mémorable, mais la suite appropriée a frappé les PC en 2017 sous la nom de "Finding Paradise". Au cours du week-end, XD Inc a annoncé un portage mobile entièrement recodé de Finding Paradise avec des visuels HD et d'autres améliorations à venir bientôt sur iOS et Android.

Finding Paradise annoncé sur iOS et Android

Finding Paradise - Trouver le paradis en français - vous fait suivre l'histoire de deux médecins qui parcourent les souvenirs d'un mourant pour réaliser son dernier souhait. Un troisième opus qui peut être joué directement et qui sent bon le manga interactif. Regardez la bande-annonce mobile de Finding Paradise ci-dessous :

Finding Paradise sur mobile comprendra également un nouveau menu et une nouvelle interface pour les écrans tactiles, ainsi que la sauvegarde automatique. La page Steam de Finding Paradise mentionne qu'il s'agit d'une expérience autonome qui ne nécessite pas que vous ayez joué à des jeux antérieurs. Le jeu a été très bien accueilli sur PC, et sortira donc prochainement sur iOS, Android et Nintendo Switch, les trois "consoles" profitant d'une nouvelle version reconstruite de XD Inc.



En attendant une date de sortie, vous pouvez foncer sur "To The Moon" qui est basé sur le même principe, à savoir un mélange innovant entre des éléments du jeu d'aventure et l'esthétique des classiques du RPG, et dont la dernière mise à jour apporte du contenu supplémentaire, sans oublier une traduction en français.

