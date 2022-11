Sorties jeux : CarX Street, Finding Paradise, Sky Gamblers Air Supremacy 2 et Honor of Heirs

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Sky Gamblers - Air Supremacy 2, Honor of Heirs, Finding Paradise et CarX Street.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

CarX Street (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.7.1, 3,6 Go, iOS 13.0) Découvrez la liberté d'un pilote de rue dans le monde ouvert et dynamique de CarX Street. Retrouvez des courses réalistes sur les autoroutes et les rues de la ville, ainsi que des courses de drift à grande vitesse par les créateurs de CarX Drift Racing 2.



Pour cela, outre un moteur graphique de grande qualité, le jeu propose une partie tuning qui vous permettra de personnaliser votre bolide et de grappiller de précieuses secondes sur la piste. Télécharger le jeu gratuit CarX Street





Sword Art Online VS (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.13, 233 Mo, iOS 13.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) Sword Art Online Variant Showdown célèbre le 10e anniversaire du dessin animé SAO grâce à Namco Bandai.



La rumeur raconte que dans le jeu appelé « Cross Edge » on peut perdre une partie de ses souvenirs lorsqu'on se fait battre par un joueur mystérieux.

Partis enquêter dans le jeu, Kirito et ses amis se font attaquer par surprise...



Prenez le contrôle de Kirito, Asuna et des personnages iconiques de la série animée dans des combats dynamiques en 3D. Télécharger le jeu gratuit Sword Art Online VS





Neural Cloud (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.1, 2,7 Go, iOS 10.0, Sunborn Network Technology Co....) "Attention ! Erreur fatale : L'intégrité du système est gravement compromise..."

C'est une menace sans précédent pour l'existence des Dolls. Face à des ennemis redoutables et à un avenir rempli d'incertitudes, les Dolls dispersées serrent les dents et s'endurcissent alors qu'elles voyagent à la recherche du mince espoir de salut.

L'humanité les a peut-être abandonnés, mais en tant que responsable du "Projet Nuage Neural", vous avez résolument posé le pied sur cette terre inconnue et fondé les "Exilés" en recueillant les Dolls errants. Avec vous comme chef, les Exilés exploreront les secrets du monde, trouveront un moyen de sortir de cette situation désespérée et découvriront la vérité...



Les fans d'aventure Kawaii vont apprécier cette nouveauté ! Télécharger le jeu gratuit Neural Cloud





Honor of Heirs (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 1,4 Go, iOS 11.0, AUDERE GAMING) Voici un nouvel MMORPG qui offre un monde gigantesque à explorer, des héros à créer et à améliorer, ainsi que des combats saisissants. La réalisation est de grande qualité, les effets sont sublimes et la bande-son vraiment bien trouvée. Reste qu'il s'agit d'un énième jeu du genre, va-t-il trouver sa place aux côtés de Genshin Impact et autre Dragon Raja ? Rassemblez l'Ordre médiéval le plus puissant et dominez le pays d'Avalon !

Embarquez dans une aventure pour créer le plus épique des récits de héros !

Il était une fois une grande guerre entre les descendants des Dieux et de la Calamité qui fit rage à n'en plus finir. Les deux camps ont versé des océans de sang pour tenter d'obtenir le Saint Graal, et pourtant, tous deux ont échoué, ce qui a poussé les Dieux à abandonner le monde et à le laisser sombrer dans l'âge des ténèbres. Télécharger le jeu gratuit Honor of Heirs





Flipper Island (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1, 124 Mo, iOS 11.0, INFINITY GAMES, LDA) Aussi simple que cela puisse paraître, jouer au flipper avec la Dynamique Island des iPhone 14 Pro n'est pas une mince affaire !



Relaxant dans l'âme, amusant dans la nature, dans ce jeu vous pouvez vous attendre à des montagnes russes d'émotions ! Télécharger le jeu gratuit Flipper Island





Nouveaux jeux payants iOS :

Station 117 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 819 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) Station 117 est un jeu d'aventure à la première personne de type point & click.



Dans un lieu tenu secret, quelque part au fond de l'océan Pacifique, se trouve la Station 117 - un centre de recherche classé secret qui effectue un travail totalement secret. Sérieusement, ne demandez pas ce qu'ils font. Parfois, même eux ne le savent pas. Cependant, comme toujours, quelque chose a mal tourné. En tant que Franklin Gates - génie, milliardaire, playboy, biologiste marin amateur - vous avez grandi avec ces histoires, sans jamais vraiment croire qu'elles étaient vraies.



Un superbe jeu à l'ancienne qui devrait ravir les fans de titres comme Les Chevaliers de Baphomet.



Télécharger Station 117 à 2,49 €





Sky Gamblers - Air Supremacy 2 (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,5 Go, iOS 13.0, Atypical Games) Sky Gamblers : Air Supremacy 2 est un simulateur de combat aérien qui prend la suite du désormais classique premier opus. Sa mécanique de combat sophistiquée et son équilibre parfait entre simulation et arcade le rendent accessible à tout type de joueur et permettent une expérience personnalisée avec des commandes et styles de jeu variés. La campagne solo vous plonge dans un futur sombre et sinistre où seule la domination du ciel sauve le monde de l'effondrement. Les 14 missions présentent différents défis à travers le monde et comprennent des combats air-sol et air-air. Quant au mode multi, il permet de s'éclater dans l'un des meilleurs jeux d'aviation de l'App Store ! Télécharger Sky Gamblers - Air Supremacy 2 à 11,99 €





Shapik: The Moon Quest (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 787 Mo, iOS 9.0, Paul Podberezko) SHAPIK: The Moon Quest est une quête entièrement réalisée à la main. L’histoire est racontée sans aucun mot à l’aide de jolis graphismes animés et d'une musique passionnante.



Des arrière-plans et des personnages sont dessinés à la main. Vous y trouverez plusieurs détails invisibles au premier coup d’œil. Prenez le temps et regardez attentivement. Télécharger Shapik: The Moon Quest à 2,49 €





Finding Paradise (Jeu, Mots, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,3 Go, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) Finding Paradise est le second épisode complet de la série To the Moon. On y découvre la vie de Colin, le nouveau patient des docteurs. Pendant le traitement, ils s’efforcent de démêler l’écheveau d’une vie fracturée en son milieu, et de donner réalité à un vœu qui semble ambivalent par nature.



Dr Rosalene et Dr Watts ont une spécialité remarquable : ils donnent une seconde chance aux gens de vivre leur vie, depuis leur naissance… Mais seulement dans leur tête.



L’opération étant très invasive, cette seconde vie est le dernier souvenir vécu par un patient avant qu’il n’expire. Pour cette raison, elle est seulement effectuée sur les personnes déjà aux portes de la mort, pour leur donner l’opportunité de corriger les regrets d’une vie. Voilà un jeu d'aventure et de réflexion incroyable, attendu depuis des années à la rédaction.



On aime l'alchimie humoristique du duo de médecins, le récit prenant, tendre mais pas simplet, ainsi qu'une réalisation unique. Télécharger Finding Paradise à 4,99 €