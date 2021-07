MEGA MAN X DiVE : le jeu est en précommande sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Pour tous les adorateurs de la série vidéoludique de plateformes Mega Man, voilà une bonne nouvelle qui nous provient de NebulaJoy. En effet, le studio va relancer la célèbre licence au travers d'un nouveau jeu mobile du nom de MEGA MAN X DiVE - MOBILE (v1.0, 1,7 Go, iOS 9.0).



Ce dernier devrait voir le jour dès le mois prochain, et est d'ores et déjà disponible à la précommande sur l'App Store et le Play Store. Pour l'occasion, les développeurs organisent un événement de pré-inscription avec des lots pour les participants. Voici le trailer du jeu :

MEGA MAN X DiVE : une sortie mondiale et des lots

Tirez, sautez et sabrez ! Le jeu conserve les actions authentiques de "MEGAMAN X" et a ajouté une visée automatique et une prise de vue à 360 degrés. L'optimisation unique de ce jeu rend les mouvements encore plus fluides !

La taille et le positionnement des boutons peuvent également être personnalisés pour le rendre encore plus proche de l'original "MEGAMAN X!"

Bien que MEGA MAN X DiVE - MOBILE soit déjà sorti dans plusieurs pays, NebulaJoy s'apprête donc à le lancer dans le monde entier pour notre plus grand plaisir. Le jeu de tir et d'action classique bien connu est prévu pour être lancé dès le 16 août prochain.



Pour l'occasion, un événement de préinscription a vu le jour sur Twitter et sur Facebook, avec des lots à remporter. Cela inclut des boîtes de ravitaillement Buster ainsi que des boîtes-cadeaux spéciales qui contiennent de nombreux objets précieux dans le jeu une fois que celui-ci sera officiellement lancé.



Outre l'aventure à défilement horizontal au rythme rapide, le jeu contient également le mode un système coopératif pour jouer avec vos amis, mais également un mode Versus qui ne proposera qu'un seul mouvement.

Télécharger le jeu MEGA MAN X DiVE - MOBILE