Premier déballage pour la batterie externe MagSafe d'Apple

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Apple propose depuis quelques jours une nouvelle batterie externe MagSafe, autrement dit uniquement réservé pour les iPhone 12 qui possèdent l'anneau métallique dans leurs dos. Si les premiers retours photos sont très positifs, c'est la première fois que nous avons un déballage vidéo. Si vous hésitez toujours à acheter cette batterie externe qui permettra de recharger votre iPhone 12, cette vidéo vous donnera un meilleur aperçu du nouvel accessoire.

Déballage de la batterie externe MagSafe d'Apple

Disponible sur l'Apple Store en ligne et dans les boutiques physiques du géant californien, la batterie externe MagSafe attire l'attention de nombreux propriétaires d'iPhone 12. Petite, légère et discrète, elle s'embarque partout et donne un petit coup de boost à votre iPhone avec une recharge plutôt rapide puisqu'elle permet d'aller tout de même d'aller jusqu'à 15W.

Le YouTuber Tally Ho Tech a été l'un des premiers clients à commander la batterie externe MagSafe sur l'Apple Store en ligne, il vient justement de la recevoir aujourd'hui et nous la montre dans une vidéo spéciale "Unboxing" !

Dans cette vidéo on retrouve une batterie externe qui s'aimante (presque) à la perfection avec l'anneau MagSafe, on remarque que dès qu'on l'approche, elle se colle immédiatement avec l'iPhone 12. Comme vous pouvez le voir dans le vidéo ci-dessous, elle peut s'aimanter légèrement penché, mais quoi qu'il se passe elle fait son travail et recharge l'iPhone (ou les AirPods/Apple Watch).

Le YouTuber mentionne dans la vidéo qu'elle possède un design compact, qui n'est pas encombrant et qui s'avère être intuitif.



Un détail qu'on n'avait pas forcément remarqué, c’est que la batterie externe MagSafe possède un témoin lumineux qui s'allume en rouge quand l'énergie est faible dans la batterie, une bonne nouvelle qui permet d'un coup d'œil de vérifier le niveau de charge.

Autre information intéressante, dans le widget iOS 14 qui rassemble le niveau de batterie de tous vos accessoires, on remarque qu'un nouveau rond s'est ajouté, celui de la batterie externe MagSafe qui vous indique avec le reste de vos appareils le pourcentage de batterie qu'elle possède.

La batterie externe MagSafe d'Apple est proposée au tarif de 109€ sur le site d'Apple, si vous ne souhaitez pas investir autant dans une simple batterie, vous pouvez toujours regarder les nombreuses alternatives jusqu'à 3 fois moins coûteuses !

Voici une petite sélection :