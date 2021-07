Genshin Impact 2.0 apporte la zone Inazuma, les sauvegardes croisées, ...

Alban Martin

Après la mise en ligne de la pré-installation de Genshin Impact 2.0 la semaine dernière, miHoYo a publié la mise à jour majeure tant attendue avec une foule de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus pour toutes les plates-formes, y compris la sauvegarde croisée entre la PS4 et la PS5 qu'on avait évoquée. Le magnifique RPG d'action free-to-play qui a cartonné l'an passé continue de se développer à toute vitesse.



Genshin Impact passe la seconde sur consoles, PC et mobiles

La version 2.0 « Divinité impitoyable et euthymie éternelle » est désormais disponible !

À partir de Genshin Impact 2.0, trois zones de la région d'Inazuma sont disponibles pour ceux qui sont au rang d'aventure 20 ou plus. Vous devez remplir le chapitre II de la quête "Archon : Acte I" pour le déverrouiller. Pour les nouveaux personnages, Kamisato Ayaka et Yoimiya sont de nouveaux héros 5 étoiles tandis que Sayu est un personnage 4 étoiles. Regardez le nouveau trailer de Genshin Impact Kamisato Ayaka ci-dessous :



Voilà donc la grande mise jour qui permet de jouer sur toutes les plateformes, même basculer sur PS5 après une partie sur iPhone. Si vous n'avez pas encore testé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS, sur Google Play pour Android, sur le site officiel et sur l'Epic Games Store pour les PC. Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez même utiliser les manettes de PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact, le jeu de l'année 2021.



Voici les notes de version complètes :

[Nouveaux personnages] Kamisato Ayaka, Yoimiya et Sayu

[Nouvelle zone] Inazuma

[Nouvel événement] Événement-thème d'Inazuma : « Fracas du tonnerre »

[Nouvelles histoires] Quête d'Archons et quêtes d'histoire

[Nouvelles armes] Pulsation du tonnerre et Reflet de tranche-brume

[Nouveaux monstres] Hypostase Pyro et Matrice mécanique perpétuelle

